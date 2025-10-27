יום ראשון, 01.02.2026 שעה 12:21
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
351404-168018הפועל אילת
321394-162418מכבי רחובות
321392-157518עירוני נהריה
291507-165218מכבי אשדוד
291418-145218הפועל חיפה
271413-147118א.ס. רמה"ש
261435-139317מ.כ. עוטף דרום
251373-137216אליצור אשקלון
251629-157618הפועל מגדל העמק
251494-141518מכבי פ"ת
231543-145518אליצור יבנה
231522-143017מכבי קריית גת
221412-129116אליצור שומרון
211507-141118מכבי חיפה
201622-144618מ.ס צפת
201404-122616מכבי מעלה אדומים

צ'וברוביץ' מעוניין לעזוב את נהריה ושוקל פרישה

הסנטר הוותיק מאוכזב ממיעוט דקות המשחק שלו, ושוקל לתלות את נעליו. למרות זאת, בקבוצה עדיין מעוניינים שיישאר. במועדון רוצים להחזיר את אבייב

|
שחקני נהריה חוגגים (יעל אמסילי, מנהלת הליגה הלאומית)
שחקני נהריה חוגגים (יעל אמסילי, מנהלת הליגה הלאומית)

בעירוני נהריה מתכוננים השבוע לשני משחקי בית במסגרת הליגה הלאומית, כאשר ייארחו מחר (שלישי, 19:00) את מכבי מעלה אדומים ובשישי, במשחק חוזר מהמחזור הראשון, למשחק שהופסק עקב תקלת תקשורת, את א.ס רמת השרון. 

מי שביקש לעזוב את הקבוצה הוא הסנטר הוותיק, אלכס צ'וברוביץ'. השחקן (38, 2.12), שזכה בעונת 2012/13 באליפות המדינה עם מכבי חיפה, פתח את עונתו הרביעית בנהריה, אך במשחקים הראשונים העונה מיעט לקבל דקות והוא מאוכזב ממעמדו. ל-One נודע כי הוא אף שוקל פרישה ממשחק. במשחק ביום שישי ברוממה, מול הפועל חיפה, צ'וברוביץ' לא היה בסגל ולא נכח באולם. לטענת אנשי נהריה, עקב מחלה. 

בנהריה מעוניינים שהסנטר ימשיך עד סיום העונה. מהמועדון נמסר: "אלכס צ’וברוביץ’ הוא שחקן חשוב מאוד בסגל הקבוצה והפך מזמן לשחקן בית. אלכס לא נכח במשחק האחרון בעקבות מחלה וכבר היום חזר לאימוני הקבוצה,אנו בטוחים כי  אלכס כמו שחקנים אחרים יעשה הכל על מנת שהקבוצה תעמוד במטרות המקצועיות שלה". 

במקביל, במועדון מנסים להחזיר לקבוצה את איליי אבייב. הפורוורד (27, 2.03), ששיחק בנהריה בעונת 2023/24, שיחק בעונה שעברה באליצור יבנה ומתחילת העונה לא שיחק באף קבוצה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */