יום שני, 27.10.2025 שעה 12:03
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

בהפועל חיפה מודים שנכשלו עד כה בצירוף 2 זרים

במועדון לא מסתירים את האכזבה מאנגולו שישוחרר ואנדו שלא מרשים. חטואל צפוי לחזור לסגל מול אשדוד, גם יעד גונן חזר להתאמן, גל אראל נעדר מהאימון

|
לארי אנגולו (שחר גרוס)
לארי אנגולו (שחר גרוס)

הפועל חיפה חזרה אתמול (ראשון) להתאמן אחרי ההפסד 3:2 לבית"ר ירושלים ללא המאמן גל אראל שהיה בקורס הפרו. את האימון העבירו עוזרו ברק בדש, מאמן הכושר, דני ביבס, ומאמן השוערים, רן קדוש.

למרות ההפסד, במועדון מרוצים עד כה מקצב צבירת הנקודות בהתחשב בסגל השחקנים שפתח את העונה. בקבוצה מרוצים מחזרתו לעניינים של איתי בוגנים שמאפשר אופציה התקפית נוספת לגל אראל, ובמקביל לא מסתירים את האכזבה משני הזרים - לארי אנגולו שכפי שפורסם ב-ONE, ישוחרר בינואר, ורג’יס אנדו שרחוק מלשדרג ולהשפיע על הקבוצה.

מחר תחל הפועל חיפה את ההכנות לקראת המשחק בסוף השבוע באשדוד, כשהיום לקחה הקבוצה יום חופש. מי שצפוי לחזור לסגל הוא החלוץ רותם חטואל שהודח מהסגל מול בית"ר בגלל שאיחר להתכנסות. חטואל כבר נטל חלק באימון אתמול.

גם יעד גונן הצעיר שסומן בתחילת העונה כהבטחה גדולה, קיבל את חולצת ההרכב ובהמשך ראה פחות דקות משחק, חזר לאימונים מלאים.

אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
