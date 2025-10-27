"מקריב המון בשביל לשלב בין הדת לכדורגל"

לא רבים הם השחקנים ששומרים את השבת בקפידה, משחקים כדורגל, עונדים את סרט הקפטן, מובילים את טבלת מלכות שערי הקבוצה ואם לא די בזאת הרי שמצטיינים בלימודיהם. הכירו את ניתאי סלונימסקי, הנער הצעיר בן ה-16, שחקן קבוצת נערים א' של הפועל רמת גן, מליגת המשנה, שחולם להחזיר את הקבוצה הצעירה למקומה הטבעי – ליגת העל.

מאחוריו, העונה (2025/26), כבר שבעה משחקים, שמונה שערי ליגה, לצד צמד שערים במסגרת הגביע. רק לשם השוואה, את עונת 2024/25 החולפת סיים עם שבעה שערים בכל המסגרות. כבר שלוש שנים שניתאי שחקן הפועל רמת גן. במועדון מעריכים אותו ומוקירים לו תודה על מי שהוא כאדם ועל כן מקבל הוא את סרט הקפטן, להוביל את חבריו למען מטרה טובה מקצועית ואישית.

באוקטובר 2017, לפני שמונה שנים בדיוק, ניתאי החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, כשחבר לראשונה למחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה, בעיר מגוריו. לאחר ארבע עונות רצופות, הגיע למכבי תל אביב בעונת המשחקים 2021/22, שם שיחק במשך שנתיים רצופות עד מעברו לאורדונים, מקום שהפך לו לבית וצפוי להמשיך להיות כזה גם בשנים הקרובות.

ניתאי סלונימסקי (LIR PHOTOGRAPHER)

בסוף השבוע התקיימו להם משחקי סיבוב ב', במסגרת גביע המדינה בכדורגל לנערים א', אלא שהפועל רמת גן הוגרלה כקבוצה חופשית והעפילה אוטומטית לסיבוב ג'. בסוף השבוע, במסגרת המחזור השביעי בליגת נערים א' ארצית דרום, תארח הפועל רמת גן את הפועל מרמורק. רמת גן מגיעה להתמודדות מהמקום השני ומרמורק מגיעה להתמודדות מהמקום ה-14.

כבר שלוש עונות רצופות בהפועל רמת גן והעונה, בלי עין הרע, המספרים מדברים בעד עצמם: "אכן טוב לי בהפועל רמת גן. כאשר הבנתי בסוף עונה שעברה שלאור העובדה ששנתון לפנינו (2008) ירד ליגה ושהשנה נשחק בליגה השנייה, לא הייתה לי התלבטות והחלטתי להישאר בהפועל רמת גן. מה גם שצוות המאמנים מעונה שעברה נשארו והמשיכו איתנו העונה ואלה מאמינים בי ואני שמח שהמספרים מגיעים".

מה גם שהעניקו לך את סרט הקפטן על היד. הרבה אחריות.

"ראשית, חשוב לציין שאני קפטן משותף עם יאיר, שחקן ותיק נוסף בקבוצה. יש לנו הרבה שחקנים חדשים בקבוצה, והעבודה המנטלית יחד עם ההובלה החברתית, יצרה קבוצה מגובשת שנותנת תוצאות על המגרש".

עונה לא פשוטה הולכת להיות העונה כשיש אתכם את הפועל ראשון לציון, הוד השרון, הרצליה ששואפות גם להעפיל לליגת נערים א' על.

"תחרות לא פשוטה, דבר שדורש מאיתנו לתת 200% בכל משחק, כאילו כל משחק הוא משחק שקובע מי תעלה. יחד עם זאת, אני פחות מתעסק במי המתמודדות מולנו ומשתדל לתת ושהקבוצה תתן הכל בכל רגע על המגרש".

ניתאי סלונימסקי (LIR PHOTOGRAPHER)

אתה מתגורר בפתח תקווה ושומר שבת. איך אתה משלב בין שמירת השבת לבין הכדורגל?

"אני דתי, וכשחקן דתי, ההקרבה שלי ושל משפחתי היא עצומה. אבי ואני, ולעיתים כל המשפחה, נוסעים לבתי מלון או לדירות AirBNB בסופי שבוע על מנת שאני לא אפסיד אף משחק. המחיר שהמשפחה משלמת הוא אדיר, וגם אני, כאשר אני במשחק חוץ עם אבא במלון, זה אומר שכל הסופ”ש אני עם אבא, ובלי חברים. למזלי, בעונה הנוכחית המועדון החליט לרשום את הקבוצה כקבוצת צו פיוס שלא משחקת בשבת מה שמקל עלינו מאוד".

מעבר לכך, אני מבין גם שאתה תלמיד מצטיין בישיבה בה אתה לומד. איך אתה מצליח לשלב לימודים בישיבה יחד עם כדורגל?

"הכדורגל לימד אותי להתמודד עם אתגרים, לנהל לוח זמנים, לקחת אחריות, לדעת לקבל ביקורת, ולנסות להצטיין בכל דבר שאני עושה. הכדורגל לא בא על חשבון הלימודים, ובכל שנה עד היום, הצלחתי לסיים את השנה בין המצטיינים של המחזור. שעות הלימודים הם עד 17:00 בערך כל יום, ועל מנת להגיע לאימונים אני מפסיד המון לימודים".

"אבא שלי חותם לי על כל שחרור, מתי שאני רוצה, הוא יודע שיחד עם הצורך להפסיד לימודים, יש לי את המשמעת העצמית והיכולת להשלים את כל השיעורים, לנהל את הזמן נכון ולהגיע לכל מבחן מוכן ב-100% ולהוציא את הציון המקסימלי. זה גם משהו שלמדתי בזכות הכדורגל. זמן זה משאב שצריך לדעת לנהל, יש ממנו מספיק, אין דבר כזה – "אין לי זמן". זמן זה רק עניין סדרי עדיפויות".

ההורים מאחוריך בלי לחשוב פעמיים? באים למשחקים? גאים בך? שמחים שאתה מצליח לשלב בין הכל?

"בלי ההורים שלי לא הייתי מצליח לעמוד באתגרים הרבים שיש לשחקן כדורגל, ובטח לא בתור שחקן דתי. הם מגיעים למשחקים, מעודדים, תומכים בי, מנסים להיות הכי מעורבים. והכי חשוב הם ממש גאים בי על היכולת להיות שחקן כדורגל וגם תלמיד טוב".

כדורגל זה המקצוע העתידי בו אתה רוצה לעשות או שכרגע כל כולך בהווה ומה שצריך להיות יהיה?

"החלום הוא כמובן להגיע ולהיות שחקן ברמות הכי גבוהות, אבל הדרך לשם היא עדיין מאוד ארוכה ומאוד רחוקה ודורשת עוד עבודה רבה וקשה בשביל להגיע לשם. אני כרגע מתמקד ונהנה מהתהליך ובמקום בו אני נמצא".

הפועל פתח תקווה, שהייתה לך לבית במשך לא מעט שנים, ממשיכים להתעניין בך בימים אלה?

"למועדון הפועל פתח תקוה, יש מקום חם בלב, התחלתי שם בגיל 5 גדלתי שם במשך 7 שנים, בשנתי האחרונה שם, שנתון ילדים ג, הגענו לגמר גביע המדינה, הבקעתי את גול הנצחון, וכקפטן הנפתי את הגביע, חוויה אדירה שלא תשכח לעולם. כיום אני משחק בהפועל רמת גן, טוב לי, ואני מרוכז ביעדים שהצבתי לעצמי ולקבוצה העונה. לגבי שאר הדברים, אני סומך בעיניים עצומות על הסוכן שלי, שלומי בן עזרא".

מה נער צעיר בגילך אומר לחבר'ה שומרי שבת שמסתכלים עליך וחוששים לעשות המהלך של חיבור בין הנפש לקדושה ובין הנפש לאהבת משחק הכדורגל?

"דבר ראשון הייתי אומר להם לא לוותר על החלום, יש היום מסגרות צו-פיוס שאפשר לשחק בהן כדורגל, לגדול ולהתקדם, והכי חשוב להינות מהדרך. בשורה התחתונה היום יש כבר לא מעט שחקנים דתיים בקבוצות בוגרות בליגת העל, מה שמוכיח שהדבר אפשרי".