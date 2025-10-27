מכבי ת"א תחזור לנצח? היחסים למשחק מול ק"ש

אחרי חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון, מכבי ת"א רוצה לחזור לעניינים. הצהובים יארחו ב-20:00 את עירוני קריית שמונה, בספרד אתלטיקו מדריד תצא למשחק חוץ מול ריאל בטיס (22:00, שידור חי בערוץ ONE) ובליגת העל בכדורסל הפועל חולון תארח את אליצור נתניה (20:50).

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

מכבי ת"א פייבוריטית כמובן לניצחון על הקבוצה הצפונית: הצהובים קיבלו יחס של פי 1.2 לניצחון. מי שמאמין בהפתעה ישמח לדעת שהיחס לניצחון של ק"ש הוא פי 9.5, בעוד לתיקו בתום 90 דקות יש יחס של פי 5.8.

אחרי התבוסה 4:0 לארסנל, אתלטיקו תנסה לחזור לנצח בליגה הספרדית. ניצחון של הקולצ’ונרוס מוערך ביחס של פי 2.05 לעומת יחס של פי 3.05 במקרה שהמארחים ייקחו שלוש נקודות. מי שיילך על תיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 3.4 מסכום ההימור.

חוליאן אלברס (IMAGO)

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

בכדורסל, חולון פייבוריטית מול נתניה וההפרש שנקבע הוא 8 נקודות. ניצחון של הסגולים בפער גדול מכך קיבל יחס של פי 1.8, כמו גם לתרחיש של ניצחון ב-7 הפרש, הארכה או ניצחון נתנייתי. אם חולון תנצח בהפרש של 8 נקודות בדיוק, היחס לכך הוא פי 9.