רבע 3, 02:02: הפועל חולון - אליצור נתניה 46:71

המחזור השלישי של ליגת ווינר סל יסתיים הערב (שני, 20:50) בהיכל טוטו בחולון, שם תארח הפועל חולון את אליצור נתניה. השתיים כבר נפגשו העונה במסגרת גביע ווינר סל, אז ניצחה חולון 79:82 והבטיחה את מקומה ברבע הגמר של טורניר ההכנה. הסגולים ינסו לשחזר את אותה תוצאה ולהישאר בין שלוש הקבוצות היחידות שעדיין לא הפסידו בליגה, בעוד נתניה תגיע במטרה להמשיך את המומנטום מהמחזור הקודם ולעלות למאזן חיובי של שני ניצחונות והפסד.

חולון מגיעה למשחק כשהיא על גל חיובי. בשבוע שעבר פתחה את העונה בליגה עם ניצחון דרמטי 77:78 על הפועל ירושלים, בזכות שלשה גדולה של ג’ורדן מקריי בשניות הסיום. ארבעה ימים מאוחר יותר רשמה ניצחון מרשים נוסף בזירה האירופית, 92:103 על שולה הצרפתית במסגרת ליגת האלופות.

גם נתניה מגיעה מעודדת אחרי משחק סוער משלה, ניצחון 93:95 על מכבי רמת גן לאחר שתי הארכות. שאק ביוקנן וניקו קרבאצ’ו הובילו את היהלומים עם 22 נקודות כל אחד ודאבל דאבל מרשים. גם מההפסד לחולון בגביע ווינר הצליחה הקבוצה לשאוב ביטחון, לאחר שחזרה מפיגור 21 נקודות כמעט עד לשוויון, כשקליעה אחת מהקו מנעה הארכה.

המאזן בין הקבוצות בהיכל טוטו חד צדדי עם 1:11 לחולון במשחקי הבית. הניצחון היחיד של נתניה בחוץ הושג לפני יותר מ־15 שנה, באוקטובר 2010, אז ניצחו 63:79 בבית מכבי. מי תנצח הפעם?

רבע ראשון: 17:25 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: ג'ורדן מקריי, ליאור קררה, חסן מרטין, אקסבייר מנפורד ודרק וולטון ג'וניור.

חמישיית אליצור נתניה: אור קורנליוס, שגיב דביר, אוטיס פרייז’ר, שאק ביוקנן וסמאג’ה כריסטון.

המשחק נפתח עם ג’אמפ שוט ושתי נקודות של דרק וולטר ג’וניור, סמאג’ה כריסטון החזיר מקרוב מהצד השני. ליאור קררה החזיר לחולוניה את היתרון, אך שאק ביוקנן השווה במהירות. האורחת עלתה ליתרון שלוש, ג’ורדן מקריי חדר פנימה וקלע נהדר צעד וחצי, חסן מרטין הוסיף לייאפ. השלשה הראשונה במשחק הייתה של שאק ביוקנן. מקריי הלך לקו והכניס זריקה אחת, עידן זלמנסון עם מהלך פוסט-אפ העלה את המארחת ל-13:15. אור קורניליוס יצא למהלך של סל ועבירה. חולון יצאה לריצה של 0:8 בסיום הרבע.

סמאג'ה כריסטון חודר לסל (רועי כפיר)

רבע שני: 36:56 להפועל חולון

אוטיס פרייז’ר ניצב לזריקה פנויה מהפינה ועשה איירבול. קורנליוס קלע שתיים בלייאפ. קרביץ וארצי החזירו ארבע נקודות מהירות, זלמנסון הוביל בריחה לשמונה הפרש עבור חולון. קליאל ספיר קלע מחצי מרחק, אך זלמנסון שם את השלשה הראשונה של המארחת במשחק.

יאיר קרביץ בפעולה (רועי כפיר)

וולטון חדר לסל ושם עוד שתיים, יתרון דו ספרתי לחולוניה. מקריי נתן דאנק מפלצתי והמשיך את הבריחה של המארחת. חסן מרטין הוסיף מהלך של סל ועבירה, חגיגה של הסגולים-צהובים. כריסטון הכניס שתיים מהעונשין והמשיך להצטיין אצל נתניה, מקריי צלף שלשה בלתי אפשרית, קררה הוסיף שתיים במתפרצת.

חסן מרטין (רועי כפיר)

רבע שלישי:

המחצית השנייה החלה עם שלשה מהירה של אסקבייר מנפורד, קררה הוסיף עוד שתיים. כריסטון קלע את הנקודות הראשונות של נתניה ברבע, קורנליוס הוסיף לייאפ. וולטון קלע שתיים ממסירה מדהימה של קררה, ביוקנן צלף שלשה מהפינה בצד השני.