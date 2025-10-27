יום שני, 27.10.2025 שעה 20:25
יום שני, 27/10/2025, 20:00אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 8
עירוני ק"ש
דקה 24
1 0
שופט: נאאל עודה
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14
רז אמיר | 27/10/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
דור פרץ וסאקו בנגורה (רדאד ג'בארה)
דור פרץ וסאקו בנגורה (רדאד ג'בארה)

אחרי פיצוץ הדרבי במחזור הקודם, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור השמיני בליגת העל, כשהאלופה שואפת לנצח בבלומפילד כדי לא לתת לפסגה לברוח, על אף שיש לה עוד משחק חסר.

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ נכנעו ביום חמישי האחרון 3:0 למיטיולן בליגה האירופית, כשהמשחק נגד אסטון וילה החזקה שזה עתה ניצחה את מנצ’סטר סיטי כבר מעבר לפינה. משחק הליגה האחרון של מכבי ת”א (ששוחק) הסתיים ב-1:1 עם מכבי חיפה לפני פגרת הנבחרות.למעשה, הסרבי ושחקניו סופרים כבר משחק חמישי ללא ניצחון ומקווים לחזור למסלול הערב.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה הצפונית מהמקום ה-12 הדהימה במחזור הקודם את המוליכה הפועל באר שבע וניצחה אותה 0:1, במה שהיה ניצחונה השני בלבד העונה. האורחת לא הפסידה בצמד המחזורים האחרונים ושואפת להפתיע בבלומפילד.

במשחק האחרון בין הקבוצות ניצחה מכבי ת”א 1:2 בפברואר כשהתארחה בצפון, אלא שבפעם האחרונה שקריית שמונה הגיעה לבלומפילד היא הדהימה עם 0:1 על הצהובים בנובמבר 2024, כאשר מוחמד אבו רומי כבש את שער הניצחון בדקה ה-81.

מחצית ראשונה
  • '18
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: הר הגעש מתפרץ בבלומפילד. רוי רביבו לקח את הכדור משמאל והצליח למצוא את דור פרץ, שעמד מחוץ לרחבה, השתלט, ומכ-17 מטרים שחרר בעיטה חזקה לקורה ופנימה
  • '14
  • כרטיס צהוב
  • בצד השני, גם שרצקי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • טייריס אסאנטה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לקריית שמונה. לימבומבה קיבל את הכדור ברחבה, חתך שמאלה ובעט לפינה הקרובה, משפתי היה במקום והדף לקרן
  • '7
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון למכבי תל אביב. דוידה פרץ בצד ימין וחדר לרחבה, ניסה להעביר רוחב אך הכדור הגיע לטננבאום שקלט בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך!
