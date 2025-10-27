הרכבים וציונים



אחרי פיצוץ הדרבי במחזור הקודם, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור השמיני בליגת העל, כשהאלופה שואפת לנצח בבלומפילד כדי לא לתת לפסגה לברוח, על אף שיש לה עוד משחק חסר.

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ נכנעו ביום חמישי האחרון 3:0 למיטיולן בליגה האירופית, כשהמשחק נגד אסטון וילה החזקה שזה עתה ניצחה את מנצ’סטר סיטי כבר מעבר לפינה. משחק הליגה האחרון של מכבי ת”א (ששוחק) הסתיים ב-1:1 עם מכבי חיפה לפני פגרת הנבחרות.למעשה, הסרבי ושחקניו סופרים כבר משחק חמישי ללא ניצחון ומקווים לחזור למסלול הערב.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה הצפונית מהמקום ה-12 הדהימה במחזור הקודם את המוליכה הפועל באר שבע וניצחה אותה 0:1, במה שהיה ניצחונה השני בלבד העונה. האורחת לא הפסידה בצמד המחזורים האחרונים ושואפת להפתיע בבלומפילד.

במשחק האחרון בין הקבוצות ניצחה מכבי ת”א 1:2 בפברואר כשהתארחה בצפון, אלא שבפעם האחרונה שקריית שמונה הגיעה לבלומפילד היא הדהימה עם 0:1 על הצהובים בנובמבר 2024, כאשר מוחמד אבו רומי כבש את שער הניצחון בדקה ה-81.