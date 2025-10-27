"לא נשב ונסתכל על הפער, הליגה עוד ארוכה"

מנצ’סטר סיטי נעצרה אתמול (ראשון), דווקא אחרי תקופה טובה בה לא הפסידה תשעה משחקים רצופים, כאשר נכנעה 1:0 לאסטון וילה. התכולים נמצאים כעת במקום החמישי בטבלה עם 16 נקודות, כשהם רחוקים שש נקודות מארסנל שנמצאת בפסגה.

בסיטיזנס יצאו מאוכזבים, אך נשארו אופטימיים להמשך העונה. מאמן הקבוצה פפ גווארדיולה, אמר בסיום: “אנחנו משחקים טוב בהרבה משחקים, אבל לא מצליחים לנצח אותם. אנחנו סובלים מעומס ולא מעט פציעות של שחקנים, ואני נאלץ לתת לשחקן לשחק 90 דקות שלוש פעמים בשבוע לא מעט פעמים”.

המאמן המשיך: “השחקנים מתעייפים כבר בדקה ה-65 וזה משפיע. אנחנו מאוכזבים שלא ניצחנו, אבל התפקיד שלנו הוא לא לשבת ולהסתכל על הפער בטבלה. ארסנל מנצחים ומובילים את הטבלה ואם ימשיכו לנצח עד סוף העונה לא יהיה לנו מה לעשות חוץ מלברך אותם על האליפות, אבל אני מרגיש שזה לא הסיפור והליגה עוד ארוכה, ככה שהפער כרגע לא באמת משמעותי”.

“הקבוצה שלי בחיים, היא טובה ומשחקת טוב. אנחנו מגיעים למצבים וצריכים ללמוד לנצח אותם טוב יותר. אנחנו רק באוקטובר, אי אפשר לדעת לאן העונה תתפתח. לדבר עכשיו על פער בטבלה זה לא רלוונטי. אנחנו מתמקדים במשחק הבא, יש לנ עוד מפעלים לשחק בהם ונתכונן לכל משחק בהתאם”, סיכם פפ.

מנ’צסטר סיטי נכנסת כעת ללו”ז לא פשוט עם לא מעט מפגשים מאתגרים. ביום רביעי תפגוש את סוונסי למשחק במסגרת הגביע האנגלי, ולאחר מכן תפגוש את בורנמות’ וליברפול בליגה למפגשי צמרת, כשבין לבין תארח את דורטמונד בליגת האלופות.