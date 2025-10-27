לו: קשה לעכל דבר כזה, בילאפס נשמע רגוע

מאמן לוס אנג’לס קליפרס, טיירון לו, התייחס אמש (ראשון) לראשונה למעצרו של מאמן פורטלנד טרייל בלייזרס, צ’ונסי בילאפס, במסגרת חקירה פדרלית הנוגעת להימורים בלתי חוקיים ולמשחקי פוקר מבוימים. לו סיפר כי שוחח עם בילאפס לאחר המעצר, וציין שחברו הוותיק "בעל ביטחון מלא במצב" ושנראה כי הוא מתמודד ברוגע עם הסיטואציה הקשה.

לו שדיבר לפני משחק קבוצתו מול פורטלנד, הדגיש את הקשר האישי העמוק ביניהם: "צ’ונסי הוא כמו אח בשבילי מאז שהייתי בן 17. אני הסנדק של שלוש הבנות שלו. קשה לעכל דבר כזה. אתה שונא לראות מישהו קרוב אליך עובר תקופה כזו – במיוחד כשהדבר משפיע על המשפחה שלו, על הבנות ועל אשתו, פייפר. אני מאמין באופי וביושרה של צ’ונסי, אני יודע מי הוא כאדם. הוא יקבל ממני אהבה ותמיכה תמיד”.

כשנשאל כיצד בילאפס נשמע בשיחה ביניהם, הוא אמר: "כשאתה מכיר מישהו כל כך הרבה שנים, אתה יודע לזהות לפי הקול אם הוא באמת בסדר. הוא נשמע רגוע ובטוח, למרות הקושי שברור שהוא ומשפחתו חווים. הדבר הקשה ביותר בשבילו הוא לראות את בנותיו מתמודדות עם זה, אבל מעבר לכך הוא באמת נשמע בטוח בעצמו ובמצב".

טיירון לו (רויטרס)

בעקבות המעצר, הנהלת הבלייזרס הודיעה כי בילאפס הושעה מתפקידו עד להודעה חדשה, ומינתה את טיאגו ספליטר למאמן זמני. במשחק הראשון לאחר המינוי, פורטלנד גברה על גולדן סטייט ולאחר מכן הפסידה הלילה לקליפרס במשחק שבו דני אבדיה קלע 23 נקודות.