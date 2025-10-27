יום שני, 27.10.2025 שעה 08:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
67%339-3453דטרויט פיסטונס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
67%356-3603קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
33%379-3833טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%341-3243בוסטון סלטיקס
0%385-3483ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%315-3633סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%349-3643לוס אנג'לס לייקרס
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
67%352-3423מינסוטה טימברוולבס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
33%371-3383דאלאס מאבריקס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
33%351-3603פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

ריבס הצטרף לשאקיל, קובי ולברון: אין לי מילים

הגארד הפך לחמישי במאה ה-21 שקולע לפחות 50 נק' בלייקרס ורשם סטטיסטיקה שלא נראתה מאז 1963 כשקלע 51 ב-120:127 על סקרמנטו. רדיק: "הוא עשה הכל"

|
אוסטין ריבס (רויטרס)
אוסטין ריבס (רויטרס)

אין לברון ג’יימס? אין לוקה דונצ’יץ’? אין בעיה. אוסטין ריבס הוביל את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון 120:127 על סקרמנטו הלילה (בין ראשון לשני) עם הצגת ענק. בעוד לברון סובל מבעיה בגב ואמור להיעדר לפחות עד אמצע נובמבר ודונצ’יץ’ מושבת עקב פציעה באצבע ביד שמאל וחבלה ברגל, ריבס סיפק תצוגת על כשקלע שיא קריירה של 51 נקודות, הוסיף 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, והיה קרוב לטריפל-דאבל היסטורי.

ריבס, שקלע 12 מ-22 מהשדה כולל שש שלשות, הפך לשחקן הרביעי בלבד ב-40 השנים האחרונות שרושם לפחות 50 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים במשחק – לצידם של דונצ’יץ’, ראסל ווסטברוק וג’יימס הארדן.

מדובר גם בשורה סטטיסטית שלא נראתה בלייקרס מאז 1963, אז עשה זאת אלג’ין ביילור. מעבר לכך, ריבס הצטרף לקובי בראיינט, שאקיל אוניל, אנתוני דייויס ולברון ג’יימס – כשחקן החמישי במאה ה-21 שקולע לפחות 50 נקודות במדי הלייקרס.

אוסטין ריבס במאבק עם דומנטאס סאבוניס (רויטרס)אוסטין ריבס במאבק עם דומנטאס סאבוניס (רויטרס)

"גדלתי על כל השמות האלה", אמר ריבס בסיום, "אין לי מילים. אלה כמה מהשחקנים הטובים ביותר ששיחקו את המשחק אי פעם”. המאמן ג’יי.ג’יי. רדיק שיבח את הגארד אחרי המשחק: "הוא היה פשוט פנטסטי. עשה הכל - קלע, מסר, נלחם. אפשר לראות כמה הוא תחרותי, הוא פשוט חי על זה. הוא מגיע כל יום לאימון עם תשוקה אמיתית, וזה מדבק".

המשחק הזה העלה את מאזנה של לוס אנג’לס ל-1:2 בפתיחת העונה, וריבס אף עקף את שיאו הקודם שעמד על 45 נקודות. לאחר שבשני המשחקים הראשונים של העונה קלע יחד 51 נקודות, הוא השווה את הסכום הזה במשחק אחד בלבד. בעוד דונצ’יץ’ וג’יימס צפויים להיעדר גם בשבוע הקרוב, נראה שריבס יהיה האיש המרכזי של הלייקרס בתקופה הקרובה והמשחק הבא שלהם יהיה מול פורטלנד ודני אבדיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */