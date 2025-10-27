יום שני, 27.10.2025 שעה 08:36
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

לאחר שמונה שנים: ירדן אבוחצירה חוזר לאשקלון

בתום 3 עונות רצופות בדימונה ולאחר ששוחרר יחד עם פיראס עווד מהקבוצה של שרון אביטן, יחבור השחקן המוערך לסגל של יאיר אזולאי מליגה ב' דרום ב'

|
ירדן אבוחצירה (יונתן גינזבורג)
ירדן אבוחצירה (יונתן גינזבורג)

מאז סוף חודש ספטמבר ירדן אבוחצירה, הקשר בן ה-32, לא משחק כדורגל. במועדון הדרומי הסבו את תשומת ליבו כי עליו ועל פיראס עווד למצוא קבוצה. מקצועית, לשרון אביטן, המאמן, לא התאימו. מדובר במי ששימש כקפטן במ.ס דימונה והיה חלק מהמועדון בשלוש העונות האחרונות, שעתה מוצא לעצמו בית חדש-ישן, בדמותה של הפועל אשקלון, המשחקת בליגה ב' דרום ב'.

בספטמבר 2013 נחת לראשונה בהפועל אשקלון, עוד כשהיה קבוצה תחת ניהול אחר לחלוטין, בעמותה שניהלה את העסק ההוא ביד רמה. בתום עונת 2013/14 ירד עם חבריו לקבוצה מהליגה הלאומית לליגה א', שם שיחקו במשך עונה אחת בלבד, חזרו ללאומית ובתום עונת 2015/16 העפילו לליגת העל, במסע קסום שזקני העיר מדברים עליו עד היום. בתום ארבע עונות רצופות, עזב.

והנה, שמונה שנים מאוחר יותר, מאז 2017, ירן אבוחצירה חוזר להפועל אשקלון, אלא שהפעם – כשהקבוצה בליגה ב', בליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי. החבר'ה של יאיר אזולאי פתחו את עונת 2025/26 בצורה לא הכי משכנעת, אף על פי שמחזיקה בסגל, שעל הנייר, יכול להתמודד יופי גם בליגה א'.

ב-07/05/2011, כשחקן נוער של הפועל באר שבע, עלה לראשונה לבוגרים, כשעלה מהספסל בדקה ה-79 להתמודדות מול מכבי פתח תקווה, משחק שהסתיים ב-1:1. בעונת 2011/12 התכבד בשלוש הופעות נוספות כשחקן חריג גיל בנוער של הפועל באר שבע, בבוגרים שלה. בהמשך דרכו, שיחק במכבי יבנה, הפועל ירושלים, הפועל רמת גן והפועל ראשון לציון.

הוא עזב את מ.ס דימונה לאחר שלוש עונות רצופות, בהן רשם 69 הופעות ו-27 שערים בכל המסגרות. אל הפועל אשקלון הגיע כשהיא במקום ה-12 בטבלת ליגה ב' דרום ב', זאת לאחר שבמסגרת המחזור השביעי, הקבוצה נחלה הפסד בדמות 4:1 להפועל שגב שלום. אשקלון עם ניצחון אחד בלבד, לצד חמש תוצאות תיקו והפסד אחד.

