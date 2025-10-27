לאחר שמונה שנים: ירדן אבוחצירה חוזר לאשקלון

מאז סוף חודש ספטמבר ירדן אבוחצירה, הקשר בן ה-32, לא משחק כדורגל. במועדון הדרומי הסבו את תשומת ליבו כי עליו ועל פיראס עווד למצוא קבוצה. מקצועית, לשרון אביטן, המאמן, לא התאימו. מדובר במי ששימש כקפטן במ.ס דימונה והיה חלק מהמועדון בשלוש העונות האחרונות, שעתה מוצא לעצמו בית חדש-ישן, בדמותה של הפועל אשקלון, המשחקת בליגה ב' דרום ב'.

בספטמבר 2013 נחת לראשונה בהפועל אשקלון, עוד כשהיה קבוצה תחת ניהול אחר לחלוטין, בעמותה שניהלה את העסק ההוא ביד רמה. בתום עונת 2013/14 ירד עם חבריו לקבוצה מהליגה הלאומית לליגה א', שם שיחקו במשך עונה אחת בלבד, חזרו ללאומית ובתום עונת 2015/16 העפילו לליגת העל, במסע קסום שזקני העיר מדברים עליו עד היום. בתום ארבע עונות רצופות, עזב.

והנה, שמונה שנים מאוחר יותר, מאז 2017, ירן אבוחצירה חוזר להפועל אשקלון, אלא שהפעם – כשהקבוצה בליגה ב', בליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי. החבר'ה של יאיר אזולאי פתחו את עונת 2025/26 בצורה לא הכי משכנעת, אף על פי שמחזיקה בסגל, שעל הנייר, יכול להתמודד יופי גם בליגה א'.

ב-07/05/2011, כשחקן נוער של הפועל באר שבע, עלה לראשונה לבוגרים, כשעלה מהספסל בדקה ה-79 להתמודדות מול מכבי פתח תקווה, משחק שהסתיים ב-1:1. בעונת 2011/12 התכבד בשלוש הופעות נוספות כשחקן חריג גיל בנוער של הפועל באר שבע, בבוגרים שלה. בהמשך דרכו, שיחק במכבי יבנה, הפועל ירושלים, הפועל רמת גן והפועל ראשון לציון.

הוא עזב את מ.ס דימונה לאחר שלוש עונות רצופות, בהן רשם 69 הופעות ו-27 שערים בכל המסגרות. אל הפועל אשקלון הגיע כשהיא במקום ה-12 בטבלת ליגה ב' דרום ב', זאת לאחר שבמסגרת המחזור השביעי, הקבוצה נחלה הפסד בדמות 4:1 להפועל שגב שלום. אשקלון עם ניצחון אחד בלבד, לצד חמש תוצאות תיקו והפסד אחד.