216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"תחושות קשות ועצוב כשיש נקודה אחת מתוך 24"

שכר התייחס למצבה הקשה של ריינה אחרי ההפסד בטרנר. האדיה: "יש סגל מצוין, נפסל לנו שער חוקי ואני מרגיש מקופח. לא היה לב"ש מענה בהרבה דקות שלנו"

|
שחקני בני ריינה באים בטענות לגל לוי (מרטין גוטדאמק)
שחקני בני ריינה באים בטענות לגל לוי (מרטין גוטדאמק)

בבני ריינה היו מאוכזבים מההפסד 1:0 בטוטו טרנר מול הפועל באר שבע. מצבה של הקבוצה מהצפון רק הולך ומחמיר בטבלה והיא תצטרך נס ספורטיבי כדי לחמוק מירידה. בשבוע הבא מצפה לה משחק מול מכבי תל אביב.

המאמן אדהם האדיה אמר: "הראינו רוח ודרך במגרש כזה. אני מאוכזב מאוד, אבל פחות רוצה מחמאות וצריך נקודות. אני מאמין שהעונה עוד ארוכה. הסגל מצוין, ברגע שיהיו לנו את כל השחקנים ניראה הרבה יותר טוב. הגענו למצבים, לדעתי נפסל לנו שער חוקי. אני מרגיש שאני מקופח מהתוצאה”.

“לא היה מענה לב"ש בהרבה דקות משחק שלנו ואני מצדיע לשחקנים. לא מתרגש כרגע ממצב הנקודות, חשובה לי הדרך. השחקנים צריכים להביא נקודות, בסוף זה יתחבר ונישאר בליגה. אני מאמין במי שנמצא פה, הקבוצה עברה שינוי גדול מתחילת העונה, מי שמכיר אותי אני בא לעבוד ומאמין בעבודה קשה והראש כרגע במכבי ת"א", הוסיף.

רן :מספיק צנועים כדי לחבק את הניצחון

מוחמד שכר אמר: "אנחנו נראים טוב בשני המשחקים האחרונים. יש הרבה אנרגיות מהרגע שאדהם הגיע. יש דרך ומאמינים בדרך שלו. אם הוא היה בתחילת שנה היו לנו הרבה יותר נקודות. מי שחושב שיהיה לנו קל להישאר בליגה לא נמצא בענף הנכון. אנחנו יודעים כמה נצטרך לעבוד קשה. אם היינו לוקחים אתמול נקודות מול ב"ש זה היה בונוס בשבילנו. היו בתחילת העונה הרבה התפשרויות, אבל עכשיו יש דרך חדשה. ברור שאני עצוב כאשר משיגים נקודה מ-24 נקודות. התחושות קשות. ברור שאני עצוב. קשה להיות שמח, אבל לא נוותר".

