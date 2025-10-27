"דני השחקן הכי אנדרייטד בליגה, היה בכל מקום"

ההפסד 114:107 ללוס אנג’לס קליפרס לא מנע מדני אבדיה לקבל מחמאות גדולות בתקשורת האמריקאית. הפורוורד הישראלי רשם משחק מצוין נוסף במדי פורטלנד עם 23 נקודות, 7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, והתקשורת בארצות הברית הדגישה את התרומה הרב גונית שלו ואת ההתאמה המפתיעה שלו לתפקידי פנים בקו נמוך.

באתר Blazer’s Edge, נכתב בהתפעלות: "העבודה של טומאני קמרה ושל אבדיה בתפקיד הסנטר בפועל מרשימה מאוד מבפנים, והגמישות שלהם הפכה את הבלייזרס לנשק משמעותי בהרכב החדש". גם לאחר ההפסד, שבו הוביל קוואי לנארד את לוס אנג’לס עם 30 נקודות ו-10 ריבאונדים, ציינו בארצות הברית כי דווקא אבדיה היה המצטיין בצד של פורטלנד.

"דני אבדיה סיפק את המשחק הכללי הרגיל שלו, 23 נקודות, 7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-7 מ-16 מהשדה. הוא היה בכל מקום, מניע את הכדור, חוסם, ורץ למתפרצות", נכתב בסקירה שלאחר המשחק. בפרשנות באתר צוין כי השילוב של אבדיה בהרכב הנמוך מעניק לקבוצה יתרון דינמי: "היתרון במהירות שהבלייזרס מקבלים כשהם משחקים בהרכב נמוך עולה בהרבה על החיסרון הקל בריבאונד. הגיוון של אבדיה מאפשר לקבוצה לשנות קצב ולשלוט במצבים בהם אחרים מתקשים".

דני אבדיה מול ברוק לופז (רויטרס)

כתבים בכירים בארה”ב אף טענו: “אבדיה יהיה האולסטאר הבא שייצא מפורטלנד”, “דני הוא השחקן הכי אנדרייטד בליגה”. למרות ההפסד, המסר ברור. בארצות הברית מתחילים לראות באבדיה לא רק שחקן משלים, אלא בורג מרכזי בבנייה מחדש של פורטלנד.