יום שני, 27.10.2025 שעה 08:22
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

בריבו בישל וכבש בפנדל בניצחון של פילדלפיה

MLS: החלוץ (90 דקות) עזר לקבוצתו לעלות ליתרון 0:1 על שיקגו בפתיחת הפלייאוף אחרי 2:2 בזמן החוקי. הוא בישל את ה-0:2 וכבש את הפנדל הלפני אחרון

|
תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

פילדלפיה יוניון ותאי בריבו פתחו הלילה (בין ראשון לשני) את סדרת רבע גמר המזרח של ה-MLS עם ניצחון דרמטי על שיקגו פייר, אחרי 2:2 בתום 90 דקות ו-4:5 בדו-קרב פנדלים. החלוץ הישראלי שפתח בהרכב והשלים 90 דקות, בישל וגם כבש את הפנדל הלפני אחרון של פילדלפיה.

קבוצתו שסיימה את העונה הסדירה במקום הראשון ב-MLS, כמעט הפסידה את המשחק שנראה כבר גמור. אינדיאנה ואסילב העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-70 ומילאן אילוסקי כבש חמש דקות מאוחר יותר אחרי מסירה יפה של בריבו וקבע 0:2.

שיקגו סירבה לוותר: ג’ונתן באמבה צימק ל-2:1 בדקה ה-84, וג’ק אליוט, אקס פילדלפיה, השווה ל-2:2 עם שער מרהיב בתוספת הזמן. רגע לאחר מכן הורחק סרחיו אורחל בכרטיס אדום ישיר והשאיר את שיקגו בעשרה שחקנים.

לאחר תום הזמן החוקי עבר המשחק ישירות לדו-קרב פנדלים. שתי הקבוצות לא הצליחו לכבוש בבעיטה הראשונה, בריבו כבש בפנדל הרביעי של פילדלפיה, ג’ואל ווטרמן משיקגו בעט לקורה ואז חסוס בואנו דייק מיד אחריו והעניק ניצחון דרמטי במשחק הראשון.

פילדלפיה, שמופיעה בפלייאוף זו הפעם השביעית בשמונה העונות האחרונות, תנסה לסגור עניין כבר במשחק השני, שייערך בשבת הקרובה בשיקגו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */