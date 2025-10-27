בריבו בישל וכבש בפנדל בניצחון של פילדלפיה

פילדלפיה יוניון ותאי בריבו פתחו הלילה (בין ראשון לשני) את סדרת רבע גמר המזרח של ה-MLS עם ניצחון דרמטי על שיקגו פייר, אחרי 2:2 בתום 90 דקות ו-4:5 בדו-קרב פנדלים. החלוץ הישראלי שפתח בהרכב והשלים 90 דקות, בישל וגם כבש את הפנדל הלפני אחרון של פילדלפיה.

קבוצתו שסיימה את העונה הסדירה במקום הראשון ב-MLS, כמעט הפסידה את המשחק שנראה כבר גמור. אינדיאנה ואסילב העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-70 ומילאן אילוסקי כבש חמש דקות מאוחר יותר אחרי מסירה יפה של בריבו וקבע 0:2.

שיקגו סירבה לוותר: ג’ונתן באמבה צימק ל-2:1 בדקה ה-84, וג’ק אליוט, אקס פילדלפיה, השווה ל-2:2 עם שער מרהיב בתוספת הזמן. רגע לאחר מכן הורחק סרחיו אורחל בכרטיס אדום ישיר והשאיר את שיקגו בעשרה שחקנים.

לאחר תום הזמן החוקי עבר המשחק ישירות לדו-קרב פנדלים. שתי הקבוצות לא הצליחו לכבוש בבעיטה הראשונה, בריבו כבש בפנדל הרביעי של פילדלפיה, ג’ואל ווטרמן משיקגו בעט לקורה ואז חסוס בואנו דייק מיד אחריו והעניק ניצחון דרמטי במשחק הראשון.

פילדלפיה, שמופיעה בפלייאוף זו הפעם השביעית בשמונה העונות האחרונות, תנסה לסגור עניין כבר במשחק השני, שייערך בשבת הקרובה בשיקגו.