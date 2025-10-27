יום שני, 27.10.2025 שעה 08:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

בשלב הזה של העונה: הנקודות חשובות מהיכולת

האזינו לפודקאסט ב"ש: אולי הקבוצה של קוז'וק צריכה את המשחק מול בית"ר כדי לצאת מהתקופה החלשה. מה לא עבד, הבכורה של דיופ ולוי וכמובן הטקס המרגש

|
שחקני הפועל ב
שחקני הפועל ב"ש חוגגים את השער של לופס (מרטין גוטדאמק)

אחרי שבוע לא פשוט שכלל הפסד חוץ מפתיע לקריית שמונה, הפועל באר שבע הצליחה אמש (שבת) להשיג ניצחון חשוב 0:1 באצטדיון טרנר על מכבי בני ריינה, במסגרת המחזור השמיני בליגת העל.

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים את הניצחון עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE, על המיני מהפכה בהרכב באר שבע, למה דובב לא מסכים עם הניתוח הכנה של קוז'וק אחרי המשחק ומדוע הנקודות חשובות יותר מהיכולת בשלב הזה של העונה?

עוד בפרק - על הבכורה של דיופ ורועי לוי בהרכב הפותח, מה לא עבד במחצית השנייה שכמעט הוביל לאיבוד נקודות כמו בעונה שעברה, האם התקופה הלא טובה שבה באר שבע נמצאת יכולה להשתנות נגד בית"ר ירושלים וכמובן איך לא - הטקס המרגש לחזרתו של איתן הורן לטרנר ולבני משפחתו סוף סוף. האזנה נעימה.

