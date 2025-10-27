יום שני, 27.10.2025 שעה 08:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

בב"ש יודעים: היכולת הזו לא תספיק נגד בית"ר

בקבוצה לא מרוצים מה-0:1 על ריינה: "לוקחים רק את הנקודות, זה לא הכדורגל שאנחנו רוצים לראות". גוברים הסיכויים שסאבובו יושאל בינואר לקבוצה בארץ

|
לופס ושחקני הפועל ב
לופס ושחקני הפועל ב"ש חוגגים (מרטין גוטדאמק)

אחרי שבוע לא פשוט שכלל הפסד מפתיע לקריית שמונה, הפועל באר שבע הצליחה אמש (שבת) להשיג ניצחון חשוב 0:1 באצטדיון טרנר על מכבי בני ריינה, במסגרת המחזור השמיני בליגת העל. למרות התוצאה, בקבוצה מודים כי היכולת לא הייתה מספיק טובה ועדיין מרוצים מעוד 3 נקודות חשובות בדרך.

"לוקחים מהמשחק הזה בעיקר את הנקודות, כולם מבינים שאנחנו לא מציגים את הכדורגל שאנחנו רוצים לראות", אמרו בבירת הנגב, "עדיין, זה אופי לדעת לקחת את הנקודות במצבים האלה, בטח אחרי הפסד מפתיע לק"ש. אמנם ריינה במקום האחרון, אבל היא עשתה לנו הרבה צרות במחצית השנייה ונלמד את זה להבא. צריך להגיד שגם הגענו במחצית הראשונה למספיק מצבים כדי לרדת למחצית עם יתרון גדול יותר, אבל בגדול זה די ברור להגיד שנצטרך להרים את הרמה נגד בית"ר ירושלים. 3 נקודות יקרות, אבל היכולת הזאת לא תספיק".

מאמן הקבוצה, רן קוז’וק, ערך שינוי משמעותי בהרכב לעומת המשחק הקודם וביצע סוג של “מיני מהפכה" תוך כדי ימי אימונים אינטנסיביים ואסיפה ארוכה. רועי לוי וג’יבריל דיופ פתחו לראשונה בליגה בהרכב, בעוד ניב אליאסי, הלדר לופס ואליאל פרץ חזרו ל-11. ההחלטות השתלמו לקוז’וק בכך שלופס כבש את שער הניצחון, אבל בעיקר מבחינה הגנתית עם רשת נקייה. דווקא חבל שהיציאה של פרץ השפיעה מאוד על המשך המשחק ומאז ריינה השתלטה בצורה שכמעט עלתה לבאר שבע ביוקר. דיופ, הבלם הסנגלי שהגיע בקיץ, סיפק הופעת בכורה טובה ונראה בטוח בעצמו. גם לוי רשם הופעה טובה בהזדמנות השנייה שלו העונה שיוצרת עוד כאב ראש חיובי במאבק על מקום בסגל ובהרכב. 

רן :מספיק צנועים כדי לחבק את הניצחון

בבאר שבע קיבלו עידוד גדול מהחזרה של מיגל ויטור, שנכנס כמחליף במחצית השנייה ורשם דקות ראשונות בליגה לראשונה מאז הפציעה בחצי גמר גביע הטוטו. למרות שיש לו עוד חלודה להסיר, במועדון רואים בחזרתו לעניינים כחיזוק, אבל זה לא מבטיח שהפורטוגלי-ישראלי יקבל את חולצת ההרכב במשחק הקרוב. למרות ששוב לא כבש, קוז'וק היה מרוצה מהיכולת של איגור זלטאנוביץ' ובטוח שהעבודה הקשה של הסרבי יתבטאו בסוף גם בשערים.

לקראת המשחק הבא מול בית"ר ירושלים, שיהיה ללא ספק כאתגר הקשה ביותר של העונה עד כה, מנסים בב"ש להכשיר את מתן בלטקסה, שסובל מפציעה קלה. המשחק בטדי צפוי להיערך מול אצטדיון מלא, בקבוצה מבינים שהאווירה תהיה לוהטת ולכן יהיו חייבים להרים את הרמה בצורה משמעותית.

מתקן בלטקסה (ראובן שוורץ)מתקן בלטקסה (ראובן שוורץ)

מי שלא נכלל בסגל הוא הקשר הזמבי הצעיר גוזף סאבובו בנדה. במועדון כבר מבינים שסאבובו עדיין לא מספיק בשל כדי להיות חלק מקבוצה שרוצה להתמודד על צלחת אליפות ויפעלו להשאיל אותו לקבוצה מהליגה הלאומית או מליגת העל.

בעניין אחר ויותר חשוב מהכל, לפני שריקת הפתיחה התקיים טקס מרגש וסוחט דמעות לרגל איתן הורן, שחזר לראשונה לטוטו טרנר מאז שחזר משבי החמאס אחרי שנתיים של גהנם. הורן ביחד עם אחיו יאיר שגם הוא חזר מהשבי ובני משפחתו נכנסו לחדר ההלבשה ואיתן נפגש עם השחקנים שחלקם הכיר רק עכשיו. איתן הורן אמר בסיום?: "אין לי מילים. חיכיתי להיות עם כולם בטרנר. הכדורגל החזיק אותי שם. חשבתי על הפועל ב"ש כל יום, מי הגיע ומי עזב". 

