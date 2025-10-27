"דני קרבחאל הצית את העימות הסופי בקלאסיקו"

הקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה בסנטיאגו ברנבאו הסתיים בתגרה ענקית בין שחקני שתי הקבוצות. המתח על כר הדשא הלך וגבר ככל שהדקות נקפו, וכשסוטו גראדו שרק לסיום, התפתחו אירועים שאף אילצו את האבטחה להתערב, לאחר שדני קרבחאל, קפטן ריאל מדריד, הצית את הניצוץ.

העבירה של פדרי על אורליאן טשואמני, שהובילה להרחקתו של הקשר מטנריף, הייתה למעשה רגע המשחק האחרון. השופט סימן על סיום ההתמודדות, וקרבחאל מיד פנה ללאמין ימאל כדי לנזוף בו, במילים ובתנועות ידיים, על דבריו בימים שקדמו לקלאסיקו.

מיד לאחר מכן, השחקנים ושני הספסלים התערבבו בדחיפות וצעקות; חלקם ניסו להרגיע את הסיטואציה, כמו פרנקי דה יונג ואדוארדו קמאבינגה, אך רוב השחקנים, ובהם שני ותיקים שלא שיחקו הפעם, אנטוניו רודיגר וראפיניה, שירדו מהיציע אל הדשא כדי למנוע מחבריהם להגיע למכות.

הסיבה לתגרה בסיום הקלאסיקו? התגרות בימאל

מנהל הקבוצה הוותיק של ברצלונה, קרלוס נבאל, היה בין הפעילים ביותר, כשהוא קורא לרוגע ודורש משמעת מכל המעורבים. גם המאמנים, צ’אבי אלונסו ומרקוס סורג, הצליחו לבסוף להשיב את השקט.

מן העבר השני, היו גם מי שליבו את האש, בהם טיבו קורטואה ובעיקר קרבחאל ו-ויניסיוס, שכבר קודם לכן עורר סערה במחוותיו כלפי מאמנו והמועדון לאחר שהוחלף. השניים הצטרפו ל״חגיגה״ וחיפשו שוב את לאמין ימאל, כשהם חוזרים על אותן מחוות שדוברו רבות. הברזילאי אף ניסה להתעמת עם דה יונג המופתע, שהיה זה שניסה להרגיע את הרוחות לכל אורך האירוע.

שחקן ברצלונה השיב לכל שחקני ריאל מדריד שהתעמתו איתו, תוך שהוא מזמין אותם לחדר ההלבשה, בעוד אנשי צוות משני הצדדים וכוחות האבטחה ניסו להרגיע את הסיטואציה.