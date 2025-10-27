יום שני, 27.10.2025 שעה 08:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"אני עוזב את הקבוצה, אני עוזב, עדיף כבר לעזוב"

ויניסיוס זעם אחרי החילוף והמצלמות בספרד תיעדו ציטוטים חדשים ומדאיגים שלו בקלאסיקו. אחרי המשחק התראיין ואמר: "לא רוצים לפגוע בשחקני ברצלונה"

|
ויניסיוס ג'וניור (צילום מסך)
ויניסיוס ג'וניור (צילום מסך)

הבעת הזעם של ויניסיוס לאחר שהוחלף בקלאסיקו הייתה אחת התמונות הבולטות של אחר הצהריים בסנטיאגו ברנבאו. הברזילאי לא הסתיר את כעסו כשהבין שהוא זה שנבחר לרדת מהמגרש כדי לפנות מקום לרודריגו, ולאחר כמה מחוות זועמות בחר ללכת ישר לחדר ההלבשה. ובדרכו לשם, לפי מצלמות הטלוויזיה בספרד, פלט את הפצצה: "אני עוזב את הקבוצה... אני עוזב, מעדיף לעזוב".

זו הייתה הדקה ה-71 כשוויניסיוס ראה את המספר שלו על לוח השופט הרביעי. שוב, הברזילאי לא האמין שהוא זה שנדרש לעזוב את הדשא מוקדם מהצפוי. הפעם, בניגוד לפעמים אחרות, הכעס שלו היה גלוי הרבה יותר, ושחקן הכנף של ריאל מדריד לא הסתיר את אי הסכמתו עם החלטתו של צ’אבי אלונסו: "אני? אני? מיסטר, מיסטר!", קרא הברזילאי בפנים מזועזעות, ידיו פרושות לצדדים, כשהוא דורש הסבר.

הכעס של ויניסיוס היה עצום ברגע שהוחלף, והוא הלך ישר לחדר ההלבשה. ובזמן שמספר 7 של ריאל הצביע על החזה שלו, ההתפרצות האחרונה שלו כללה "פאק יו" ברור לשמיים של הברנבאו. צ’אבי אלונסו, מצידו, ניסה להרגיע את הסיטואציה באמירה: "קדימה ויני, ב* **** שכמוך".

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

כדי לתווך את הסכסוך נאלץ מאמן השוערים של ריאל מדריד, לואיס יופיס, ללכת לחדר ההלבשה ולדבר עם ויניסיוס. הוא אמר לו את האמת בפנים, והצליח לשכנע את הברזילאי, שחזר לספסל יחד עם חבריו לקבוצה דקות לאחר מכן.

כבר במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק הודיע מאמן ריאל מדריד כי מדובר בנושא שידון בו, אך בדלתיים סגורות, במטרה למנוע מהסערה להימשך. צ’אבי אלונסו הבהיר כי הוא יפתור את העניין באופן פרטי מול השחקן.

הברזילאי דיבר לערוץ הטלוויזיה של ריאל אחרי ההתמודדות, לא התייחס לעצבים בחילוף ואמר: “משחק נהדר, לנצח בקלאסיקו זה תמיד חשוב מאוד. חיכינו למשחק הזה הרבה זמן. עכשיו אנחנו צריכים ליהנות קצת, יש לנו כמה ימי מנוחה".

לגבי המשחק והאירועים שקרו במהלכו, ויניסיוס הדגיש: "ככה זה בקלאסיקו, יש הרבה דברים שקורים על המגרש ומחוצה לו. אנחנו מנסים לאזן את כל זה, אבל זה לא תמיד אפשרי". ויניסיוס ביקש להבהיר: "אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, לא בשחקני ברצלונה ולא באוהדים", אך הזכיר ש"כשאנחנו נכנסים למגרש אנחנו יודעים שעלינו להגן על הצד שלנו, וכך היה גם הפעם".

