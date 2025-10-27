יום שני, 27.10.2025 שעה 07:58
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
67%339-3453דטרויט פיסטונס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
67%356-3603קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
33%379-3833טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%341-3243בוסטון סלטיקס
0%385-3483ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%315-3633סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%349-3643לוס אנג'לס לייקרס
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
67%352-3423מינסוטה טימברוולבס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
33%371-3383דאלאס מאבריקס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
33%351-3603פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

51 נקודות לריבס בניצחון הלייקרס, 40 ליאניס

משחק ענק לגארד ב-120:127 על סקרמנטו, מילווקי הפסידה לקליבלנד. 22 וניצחון בכורה לפלאג, 37 לברונסון בהפסד הניקס, אדוארדס נפצע, טריפל דאבל לבול

|
אוסטין ריבס (רויטרס)
אוסטין ריבס (רויטרס)

מעבר למשחק של דני אבדיה ופורטלנד מול לוס אנג’לס קליפרס, נערכו הלילה (בין ראשון לשני) מספר משחקים נוספים ב-NBA ובמוקד היה אוסטין ריבס עם תצוגה מפלצתית בניצחון הלייקרס על סקרמנטו. קליבלנד גברה על מילווקי, קופר פלאג כיכב בניצחון דאלאס, ניו יורק הפסידה למיאמי, מינסוטה הסתדרה בלי אנתוני אדורדס הפצוע ולאמלו בול רשם טריפל דאבל גדול מול וושינגטון.

סקרמנטו - לוס אנג’לס לייקרס 127:120

ריבס סיפק את משחק חייו עם 51 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, והוביל את הקבוצה מעיר המלאכים בהיעדרם של לוקה דונצ’יץ’ ולברון ג’יימס הפצועים. ריבס היה בלתי ניתן לעצירה, קלע 6 שלשות כולל ה-500 בקריירה, והפך לשחקן הרביעי בלבד ב-40 השנים האחרונות שרושם לפחות 50 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים.

דיאנדרה אייטון הוסיף 22 נקודות ו-15 ריבאונדים, ורוי האצ’ימורה תרם 18 נקודות ללייקרס, שפתחו חזק והובילו לאורך רוב המשחק. זאק לוין בלט מנגד עם 32 נקודות, בעוד דמאר דרוזן (21 נקודות) ודומנטאס סאבוניס ניסו להחזיר את הקינגס לעניינים, אך ללא הצלחה, דניס שרודר רשם דאבל דאבל של 18 נקודות ו-12 אסיסטים.

הצגה. ריבס (רויטרס)הצגה. ריבס (רויטרס)

קליבלנד – מילווקי 113:118

דונובן מיטשל קלע 24 נקודות, מתוכן 10 ברבע האחרון, ואוואן מובלי היה מצוין עם 23 נקודות ו-12 מ-12 מהקו בבכורה הביתית של הקאבס העונה. מובלי הוסיף 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, בעוד סם מריל ודיאנדרה האנטר תרמו 17 ו-16 נקודות בהתאמה.

יאניס אנטטוקומפו סיים עם 40 נקודות ו-14 ריבאונדים והיה קרוב לטריפל דאבל (14 ריבאונדים ותשעה אסיסטים), אך זה לא הספיק לבאקס שחסרו מספר שחקנים חשובים. מילווקי חזרה מפיגור 18 לנקודה בלבד בדקות הסיום, אך מובלי שמר על קור רוח מהקו והבטיח את הניצחון לשמחת הקהל המקומי.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

דאלאס – טורונטו 129:139

פלאג, הבחירה הראשונה בדראפט, הציג יכולת מרשימה עם 22 נקודות כולל דאנק עוצמתי במאני טיים, והוביל את המאבריקס לניצחון בכורה איתו. אנתוני דייויס הוסיף 25 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד דיאנג’לו ראסל עלה מהספסל כדי לקלוע 24 נקודות.

פלאג הוביל ריצת 0:13 ברבע השלישי שהפכה את המשחק וסיים אותה עם דאנק אדיר בתוספת עבירה. סקוטי בארנס בלט מנגד עם 33 נקודות ו-11 ריבאונדים, אך לא הצליח למנוע את ההפסד. דאלאס שלטה ברבע האחרון, כשפי.ג’יי וושינגטון וראסל קלעו שלשות גדולות בדרך לניצחון ביתי חשוב לפני מפגש עם האלופה מאוקלהומה סיטי.

קופר פלאג (רויטרס)קופר פלאג (רויטרס)

מיאמי – ניו יורק 107:115

נורמן פאוול קלע 29 נקודות ובאם אדבאיו הוסיף 19 נקודות ו-13 ריבאונדים בדרך לניצחון במשחק הביתי הראשון של ההיט העונה. הקבוצה של אריק ספולסטרה קיבלה גם 17 נקודות מחיימה חאקס ג’וניור ווהראתה הרבה אנרגיה למרות הסחת הדעת סביב פרשת טרי רוז’יר שהושעה מה-NBA.

הניקס שקיוו לפתוח עונה ב-0:3 לראשונה זה יותר מעשור, קיבלו 37 נקודות מג’יילן ברונסון, 20 ממיקאל ברידג’ס ו-15 מקארל אנתוני טאונס (18 ריבאונדים), אך לא הצליחו לעצור את הריצה של ההיט ברבע השלישי, 6:23 שהעניקה להם יתרון דו-ספרתי. שלשה של אנדרו וויגינס דקה וחצי לסיום הבטיחה את הניצחון.

גג'יילן ברונסון (רויטרס)

מינסוטה – אינדיאנה 110:114

ג’וליוס רנדל קלע 31 נקודות ורודי גובר הוסיף 14 נקודות ו-18 ריבאונדים, כדי להוביל את הטימברוולבס לניצחון למרות פציעה מוקדמת של אדוארדס, שסבל ממתיחות בשריר הירך. דונטה דיווינצ’נזו קלע 17 נקודות ונאז ריד (10 ריבאונדים) 16.

בצד השני, פסקל סיאקם קלע 33 נקודות והחזיר את הפייסרס למרחק שתי נקודות בלבד בדקות הסיום, אך סל חשוב של ג’יידן מקדניאלס סגר עניין. אינדיאנה חסרה לא פחות משבעה שחקנים, כולל טייריס הליברטון הפצוע ובנדיקט מת’ורין שנפצע ערב קודם לכן. מינסוטה, במשחק הבית הראשון שלה לעונה, רשמה ניצחון שני בשלושה משחקים.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)

וושינגטון – שארלוט 139:113

לאמלו בול כיכב עם 38 נקודות, 13 ריבאונדים ו-13 אסיסטים, והוביל את ההורנטס למהפך וניצחון. קון קנופל, הבחירה הרביעית בדראפט, הוסיף 20 נקודות, מתוכן 11 ברבע השלישי שבו ההורנטס חגגו עם 26:44.

שארלוט קלעה באחוזים מדהימים – 67.4% מהשדה במחצית השנייה ו-12 מ-16 לשלוש. וושינגטון, שקיבלה 24 נקודות מסי.ג’יי מקולום ו-21 מאלכס סאר, נראתה טוב עד המחצית, אך קרסה בהמשך וספגה בוז מהקהל במשחק הבכורה הביתי שלה. הוויזרדס סופגים הפסד ראשון בבית, בעוד שארלוט מסיימת רצף של חמישה הפסדים לוושינגטון.

