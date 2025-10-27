51 נקודות לריבס בניצחון הלייקרס, 40 ליאניס

מעבר למשחק של דני אבדיה ופורטלנד מול לוס אנג’לס קליפרס, נערכו הלילה (בין ראשון לשני) מספר משחקים נוספים ב-NBA ובמוקד היה אוסטין ריבס עם תצוגה מפלצתית בניצחון הלייקרס על סקרמנטו. קליבלנד גברה על מילווקי, קופר פלאג כיכב בניצחון דאלאס, ניו יורק הפסידה למיאמי, מינסוטה הסתדרה בלי אנתוני אדורדס הפצוע ולאמלו בול רשם טריפל דאבל גדול מול וושינגטון.

סקרמנטו - לוס אנג’לס לייקרס 127:120

ריבס סיפק את משחק חייו עם 51 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, והוביל את הקבוצה מעיר המלאכים בהיעדרם של לוקה דונצ’יץ’ ולברון ג’יימס הפצועים. ריבס היה בלתי ניתן לעצירה, קלע 6 שלשות כולל ה-500 בקריירה, והפך לשחקן הרביעי בלבד ב-40 השנים האחרונות שרושם לפחות 50 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים.

דיאנדרה אייטון הוסיף 22 נקודות ו-15 ריבאונדים, ורוי האצ’ימורה תרם 18 נקודות ללייקרס, שפתחו חזק והובילו לאורך רוב המשחק. זאק לוין בלט מנגד עם 32 נקודות, בעוד דמאר דרוזן (21 נקודות) ודומנטאס סאבוניס ניסו להחזיר את הקינגס לעניינים, אך ללא הצלחה, דניס שרודר רשם דאבל דאבל של 18 נקודות ו-12 אסיסטים.

הצגה. ריבס (רויטרס)

קליבלנד – מילווקי 113:118

דונובן מיטשל קלע 24 נקודות, מתוכן 10 ברבע האחרון, ואוואן מובלי היה מצוין עם 23 נקודות ו-12 מ-12 מהקו בבכורה הביתית של הקאבס העונה. מובלי הוסיף 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, בעוד סם מריל ודיאנדרה האנטר תרמו 17 ו-16 נקודות בהתאמה.

יאניס אנטטוקומפו סיים עם 40 נקודות ו-14 ריבאונדים והיה קרוב לטריפל דאבל (14 ריבאונדים ותשעה אסיסטים), אך זה לא הספיק לבאקס שחסרו מספר שחקנים חשובים. מילווקי חזרה מפיגור 18 לנקודה בלבד בדקות הסיום, אך מובלי שמר על קור רוח מהקו והבטיח את הניצחון לשמחת הקהל המקומי.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

דאלאס – טורונטו 129:139

פלאג, הבחירה הראשונה בדראפט, הציג יכולת מרשימה עם 22 נקודות כולל דאנק עוצמתי במאני טיים, והוביל את המאבריקס לניצחון בכורה איתו. אנתוני דייויס הוסיף 25 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד דיאנג’לו ראסל עלה מהספסל כדי לקלוע 24 נקודות.

פלאג הוביל ריצת 0:13 ברבע השלישי שהפכה את המשחק וסיים אותה עם דאנק אדיר בתוספת עבירה. סקוטי בארנס בלט מנגד עם 33 נקודות ו-11 ריבאונדים, אך לא הצליח למנוע את ההפסד. דאלאס שלטה ברבע האחרון, כשפי.ג’יי וושינגטון וראסל קלעו שלשות גדולות בדרך לניצחון ביתי חשוב לפני מפגש עם האלופה מאוקלהומה סיטי.

קופר פלאג (רויטרס)

מיאמי – ניו יורק 107:115

נורמן פאוול קלע 29 נקודות ובאם אדבאיו הוסיף 19 נקודות ו-13 ריבאונדים בדרך לניצחון במשחק הביתי הראשון של ההיט העונה. הקבוצה של אריק ספולסטרה קיבלה גם 17 נקודות מחיימה חאקס ג’וניור ווהראתה הרבה אנרגיה למרות הסחת הדעת סביב פרשת טרי רוז’יר שהושעה מה-NBA.

הניקס שקיוו לפתוח עונה ב-0:3 לראשונה זה יותר מעשור, קיבלו 37 נקודות מג’יילן ברונסון, 20 ממיקאל ברידג’ס ו-15 מקארל אנתוני טאונס (18 ריבאונדים), אך לא הצליחו לעצור את הריצה של ההיט ברבע השלישי, 6:23 שהעניקה להם יתרון דו-ספרתי. שלשה של אנדרו וויגינס דקה וחצי לסיום הבטיחה את הניצחון.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

מינסוטה – אינדיאנה 110:114

ג’וליוס רנדל קלע 31 נקודות ורודי גובר הוסיף 14 נקודות ו-18 ריבאונדים, כדי להוביל את הטימברוולבס לניצחון למרות פציעה מוקדמת של אדוארדס, שסבל ממתיחות בשריר הירך. דונטה דיווינצ’נזו קלע 17 נקודות ונאז ריד (10 ריבאונדים) 16.

בצד השני, פסקל סיאקם קלע 33 נקודות והחזיר את הפייסרס למרחק שתי נקודות בלבד בדקות הסיום, אך סל חשוב של ג’יידן מקדניאלס סגר עניין. אינדיאנה חסרה לא פחות משבעה שחקנים, כולל טייריס הליברטון הפצוע ובנדיקט מת’ורין שנפצע ערב קודם לכן. מינסוטה, במשחק הבית הראשון שלה לעונה, רשמה ניצחון שני בשלושה משחקים.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)

וושינגטון – שארלוט 139:113

לאמלו בול כיכב עם 38 נקודות, 13 ריבאונדים ו-13 אסיסטים, והוביל את ההורנטס למהפך וניצחון. קון קנופל, הבחירה הרביעית בדראפט, הוסיף 20 נקודות, מתוכן 11 ברבע השלישי שבו ההורנטס חגגו עם 26:44.

שארלוט קלעה באחוזים מדהימים – 67.4% מהשדה במחצית השנייה ו-12 מ-16 לשלוש. וושינגטון, שקיבלה 24 נקודות מסי.ג’יי מקולום ו-21 מאלכס סאר, נראתה טוב עד המחצית, אך קרסה בהמשך וספגה בוז מהקהל במשחק הבכורה הביתי שלה. הוויזרדס סופגים הפסד ראשון בבית, בעוד שארלוט מסיימת רצף של חמישה הפסדים לוושינגטון.