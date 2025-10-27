23 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לקליפרס

דני אבדיה המשיך לככב גם הלילה (בין ראשון לשני) בצל הסערה שמטלטלת את פורטלנד. הפורוורד הישראלי קלע 23 נקודות, אבל זה לא הספיק לטרייל בלייזרס שהפסידו 114:107 ללוס אנג’לס קליפרס במשחק השני מאז מעצרו המתוקשר של המאמן צ’ונסי בילאפס.

אחרי שקלע 20 נקודות בהפסד למינסוטה בפתיחת העונה ו-26 בניצחון על גולדן סטייט, אבדיה סיים הפעם עם 7 מ-16 מהשדה, 3 מ-7 לשלוש ו-6 מ-7 מקו העונשין. היו לו גם שבעה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחסימה ב-33 דקות.

הקליפרס שנהנו ממשחק נהדר של קוואי לנארד, שסיים עם 30 נקודות ו-10 ריבאונדים, הצליחו להפוך פיגור 60:55 במחצית, בזכות רבע שלישי מצוין בו ניצחו 22:32. לצד לנארד בלטו גם איביצה זובאץ שסיים עם 21 נקודות ו-8 ריבאונדים, וג’יימס הארדן עם 20 נקודות, 13 אסיסטים, אך גם שבעה איבודים. ג’ון קולינס קלע 16 נקודות.

קוואי לנארד (רויטרס)

בצד של פורטלנד, מלבד אבדיה, בלטו ג’רו הולידיי עם 21 נקודות, שיידון שארפ עם 19 וג’ראמי גרנט עם 17. הבלייזרס, ששיחקו לראשונה העונה בחוץ, רשמו הפסד שני בשלושה משחקים, בעוד הקליפרס שיפרו את מאזנם ל-1:2 וממשיכים את הדומיננטיות שלהם מול פורטלנד – 2:19 מאז עונת 2019/20.

כזכור, בילאפס נעצר ביום חמישי לצד טרי רוז’יר ממיאמי היט, בחשד למעורבות בפעילות הימורים בלתי חוקית ולפי גורמי אכיפה פדרליים, השתתפות בקונספירציה שנועדה לקבוע תוצאות של משחקי קלפים עתירי ממון. בעקבות המעצר, הושעו השניים על ידי ה-NBA, והעוזר טיאגו ספליטר משמש כמאמן הזמני של פורטלנד.