יום שני, 27.10.2025 שעה 06:16
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
67%339-3453דטרויט פיסטונס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
67%356-3603קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
33%379-3833טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%341-3243בוסטון סלטיקס
0%385-3483ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%315-3633סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%349-3643לוס אנג'לס לייקרס
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
67%352-3423מינסוטה טימברוולבס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
33%371-3383דאלאס מאבריקס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
33%351-3603פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

23 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לקליפרס

הפורוורד רשם משחק שלישי ברציפות מפתיחת העונה עם 20 נקודות לפחות, היו לו גם 7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, אבל הבלייזרס נוצחו 114:107. 30 ללנארד

|
דני אבדיה מול ברוק לופז (רויטרס)
דני אבדיה מול ברוק לופז (רויטרס)

דני אבדיה המשיך לככב גם הלילה (בין ראשון לשני) בצל הסערה שמטלטלת את פורטלנד. הפורוורד הישראלי קלע 23 נקודות, אבל זה לא הספיק לטרייל בלייזרס שהפסידו 114:107 ללוס אנג’לס קליפרס במשחק השני מאז מעצרו המתוקשר של המאמן צ’ונסי בילאפס.

אחרי שקלע 20 נקודות בהפסד למינסוטה בפתיחת העונה ו-26 בניצחון על גולדן סטייט, אבדיה סיים הפעם עם 7 מ-16 מהשדה, 3 מ-7 לשלוש ו-6 מ-7 מקו העונשין. היו לו גם שבעה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחסימה ב-33 דקות.

הקליפרס שנהנו ממשחק נהדר של קוואי לנארד, שסיים עם 30 נקודות ו-10 ריבאונדים, הצליחו להפוך פיגור 60:55 במחצית, בזכות רבע שלישי מצוין בו ניצחו 22:32. לצד לנארד בלטו גם איביצה זובאץ שסיים עם 21 נקודות ו-8 ריבאונדים, וג’יימס הארדן עם 20 נקודות, 13 אסיסטים, אך גם שבעה איבודים. ג’ון קולינס קלע 16 נקודות.

קוואי לנארד (רויטרס)קוואי לנארד (רויטרס)

בצד של פורטלנד, מלבד אבדיה, בלטו ג’רו הולידיי עם 21 נקודות, שיידון שארפ עם 19 וג’ראמי גרנט עם 17. הבלייזרס, ששיחקו לראשונה העונה בחוץ, רשמו הפסד שני בשלושה משחקים, בעוד הקליפרס שיפרו את מאזנם ל-1:2 וממשיכים את הדומיננטיות שלהם מול פורטלנד – 2:19 מאז עונת 2019/20.

כזכור, בילאפס נעצר ביום חמישי לצד טרי רוז’יר ממיאמי היט, בחשד למעורבות בפעילות הימורים בלתי חוקית ולפי גורמי אכיפה פדרליים, השתתפות בקונספירציה שנועדה לקבוע תוצאות של משחקי קלפים עתירי ממון. בעקבות המעצר, הושעו השניים על ידי ה-NBA, והעוזר טיאגו ספליטר משמש כמאמן הזמני של פורטלנד.

/* LAST / NEXT ROUNDs */