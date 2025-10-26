אסף רפפורט עשוי להיכנס כשותף בהפועל ת"א

מאז שעופר ינאי רכש את הפועל תל אביב, כבר היו במועדון לא מעט שינויים במבנה הבעלות. תחילה גילי רענן רכש אחוזים, לאחר מכן מיקי מלכה הצטרף, וייתכן שכעת אנחנו בדרך לראות משקיע נוסף נכנס אל האדומים.

מדובר באסף רפפורט, מנכ״ל חברת ׳וויז׳ אליה שייך גם גילי רענן. רפפורט הגיע מלווה ברענן להיכל מנורה מבטחים על מנת לצפות אתמול (ראשון) במשחק הליגה נגד נס ציונה, כהמשך להתעניינות שלו להיכנס למבנה הבעלות.

נכון להיום ׳אדום ניהול סל בע״מ מחזיקה ב-81% אצל האדומים, כאשר 19% אצל עמותת הפועל אוסישקין. בתוך אדום ניהול סל בע״מ, המטרה של אסף רפפורט אם הכל ילך כשורה היא לקבל 15%.

עופר ינאי ואסף רפפורט (רועי כפיר)

אם אכן זה יקרה, בהפועל מכוונים למצב שבו לעופר ינאי יהיו כ-55%, ולמיקי מלכה, גילי רענן ואסף רפפורט יהיו כל אחד עם 15%, כך שינאי עדיין יחזיק ברוב הכוח. בהפועל טוענים שהעסקה עם רפפורט אכן על הפרק ואף בכיוון חיובי ביותר, כאשר הקשר התחיל כבר לפני כמה חודשים.

אגב, אחד השותפים של רפפורט הוא ינון קוסטיקה, ואח של ינון, יוטב קסטיקה, הוא דירקטור בהפועל תל אביב מטעם גילי רענן. בהפועל תל אביב חיפשו משקיע נוסף שייכנס ויחלוק את הוצאות וניהול המועדון, ונראה שהם מצאו זאת בדמות אסף רפפורט.

אסף רפפורט (רועי כפיר)

בחודש מרץ האחרון חברת וויז נמכרה לגוגל בתמורה לסכום שיא בתולדות ההייטק הישראלי, 32 מיליארד דולר. העסקה הכניסה לארבעת המייסדים, ביניהם המנכ״ל אסף רפפורט, סכום של כ-2-2 מיליארד דולר. עוד אחד מהמייסדים זה אותו ינון קוסטיקה, סמנכ״ל מוצר בחברה.