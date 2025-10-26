יום שני, 27.10.2025 שעה 01:52
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4238-2213הפועל גליל עליון
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3172-1642אליצור נתניה
3263-2163עירוני נס ציונה
277-781הפועל חולון
2209-1932בני הרצליה
2172-1442מכבי ראשל"צ

אסף רפפורט עשוי להיכנס כשותף בהפועל ת"א

המיליארדר הישראלי, מנכ"ל חברת 'וויז', שהגיע להיכל לצפות במשחק מול נס ציונה וישב לצד ינאי, עשוי להחזיק ב-15% מהאדומים. הפרטים המלאים בפנים

עופר ינאי ואסף רפפורט (רועי כפיר)
עופר ינאי ואסף רפפורט (רועי כפיר)

מאז שעופר ינאי רכש את הפועל תל אביב, כבר היו במועדון לא מעט שינויים במבנה הבעלות. תחילה גילי רענן רכש אחוזים, לאחר מכן מיקי מלכה הצטרף, וייתכן שכעת אנחנו בדרך לראות משקיע נוסף נכנס אל האדומים.

מדובר באסף רפפורט, מנכ״ל חברת ׳וויז׳ אליה שייך גם גילי רענן. רפפורט הגיע מלווה ברענן להיכל מנורה מבטחים על מנת לצפות אתמול (ראשון) במשחק הליגה נגד נס ציונה, כהמשך להתעניינות שלו להיכנס למבנה הבעלות.

נכון להיום ׳אדום ניהול סל בע״מ מחזיקה ב-81% אצל האדומים, כאשר 19% אצל עמותת הפועל אוסישקין. בתוך אדום ניהול סל בע״מ, המטרה של אסף רפפורט אם הכל ילך כשורה היא לקבל 15%.

אם אכן זה יקרה, בהפועל מכוונים למצב שבו לעופר ינאי יהיו כ-55%, ולמיקי מלכה, גילי רענן ואסף רפפורט יהיו כל אחד עם 15%, כך שינאי עדיין יחזיק ברוב הכוח. בהפועל טוענים שהעסקה עם רפפורט אכן על הפרק ואף בכיוון חיובי ביותר, כאשר הקשר התחיל כבר לפני כמה חודשים.

אגב, אחד השותפים של רפפורט הוא ינון קוסטיקה, ואח של ינון, יוטב קסטיקה, הוא דירקטור בהפועל תל אביב מטעם גילי רענן. בהפועל תל אביב חיפשו משקיע נוסף שייכנס ויחלוק את הוצאות וניהול המועדון, ונראה שהם מצאו זאת בדמות אסף רפפורט.

בחודש מרץ האחרון חברת וויז נמכרה לגוגל בתמורה לסכום שיא בתולדות ההייטק הישראלי, 32 מיליארד דולר. העסקה הכניסה לארבעת המייסדים, ביניהם המנכ״ל אסף רפפורט, סכום של כ-2-2 מיליארד דולר. עוד אחד מהמייסדים זה אותו ינון קוסטיקה, סמנכ״ל מוצר בחברה.

