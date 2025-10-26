מכבי ישראל חידש את שיתוף הפעולה עם ה-DSJ

מכבי ישראל חתם על חידוש הסכם לשיתוף פעולה עם ארגון הגג של הספורט הגרמני, ה-DSJ, לקידום וקיום פעילות ספורט משותפת בין ישראל לגרמניה, הכוללת חילופי משלחות ספורט ומשחקים בין קבוצות צעירות. מנכ"ל מכבי ישראל נאור גלילי חתם על ההסכם בפרנקפורט, יחד עם יו"ר ה-DSJ סטפן רייד, מנכ"ל הארגון לאון רייס, ומנכ"ל באיירן מינכן ענפי ספורט, בני פולקמן, חבר בכיר בארגון.

"אנחנו שמחים לבשר על חידוש פעילות חילופי משלחות וקבוצות ספורט בין ישראל לגרמניה, בזמן הכי חשוב למדינת ישראל - דווקא כאשר האנטישמיות באירופה גואה. כארגון הספורט המוביל בישראל - אנו גאים לקדם את האינטרסים של מדינת ישראל, של הספורט כולו, כחלק מהסברה הישראלית שלנו", אמר גלילי לאחר החתימה, עם חזרתו לישראל.

"מדובר בהסכם עם ארגון הגג הגדול ביותר לספורט בגרמניה, שמאגד תחתיו פעילות רחבה של מועדונים, במגוון ענפים, בקטגוריית עד גילאי 26. ארגון שהיה לנו איתו קשר פורה בעבר, ובזמן המלחמה הפעילות נעצרה וכעת מתחדשת".

ראשי ה-DSJ יחד עם משלחת מכבי ישראל (צילום: מכבי ישראל)

משלחת של מכבי ישראל, בראשותו של גלילי, וחברי ההנהלה - שכללו את באסם סולימאן, מ"מ יו"ר ההתאחדות לכדורגל, דן בוטבין, דורותי גור, ישראל פרץ ואילנה איטח ביקרה בסוף השבוע בגרמניה. אילנה איטח, תושבת קיבוץ ניר עוז ומנהלת מחלקת הספורט בעיריית אופקים, שיתפה מאירועי השבעה באוקטובר, והסיפור האישי שלה במהלך הטבח, מה שריגש את הנציגים מגרמניה.

במהלך הביקור, יו"ר מכבי גרמניה, אלון מאייר, אירח את המשלחת במרכז ספורט מרשים שנבנה ע"י מכבי פרנקפורט, שם מתוכננות להתקיים בעתיד פעילויות וטורנירים משותפים. רגע מרגש נוסף היה שהמשלחת התארחה במשחק ליגת האלופות בין פרנקפורט לליברפול, שבו אוהדים מקומיים, בהם חברי הקהילה היהודית, הניפו מעל יציע הכבוד שלט, המזמין את אוהדי מכבי ת"א להתארח באצטדיון המקומי, בעקבות הכרזת אסטון וילה לא לארח את אוהדי הקבוצה בבירמינגהם, במסגרת הליגה האירופית.

"נציגים של הארגון הגרמני יגיעו לישראל כבר במהלך החודש הבא, לבחון שהקרקע בשלה לשלוח כבר בתחילת 2026 משלחות ספורט לארץ. זה יהיה הרגע שבו קבוצות גרמניות ייצאו לישראל", סיכם גלילי. "במהלך השיחות נחשפנו לאנטישמיות הגואה בגרמניה, והתחדד הצורך ההסברתי להעמיק את שיתוף הפעולה. יש לנו תוכניות, כולל להרחבת שיתוף פעולה עם מועדונים מובילים בגרמניה. מכבי זה לא רק בישראל, אלא גשר חשוב שמחבר את הספורט ברחבי העולם. זה היה ביקור חשוב ומרגש".