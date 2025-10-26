"בשבי חשבתי כל יום על ב"ש, זה החזיק אותי"

אחרי ההפסד לעירוני קריית שמונה בשבוע שעבר, המחזור השמיני חזר להאיר פנים להפועל באר שבע שהשיגה 0:1 על מכבי בני ריינה בטרנר. הדרומיים השיגו הערב (ראשון) שלוש נקודות חשובות וברחו שוב מבית”ר ירושלים שנצמדה אליה בפסגה.

בתום ההתמודדות, דיבר המאמן המנצח רן קוז’וק: “אני מאוד מעריך את הניצחון. עברנו שבוע לא פשוט והיה לנו חשוב מאוד לנצח. לא מהמשחקים הגדולים שלנו, למרות שעם עוד טיפה ביטחון היינו יכולים לעשות גם את הגול השני והשלישי. אנחנו מספקים צנועים בשביל לחבק את הניצחון.

אנחנו לא אוהבים להפסיד ואני הייתי קשה עם השחקנים אחרי ק”ש, ובצדק, אבל הסיבה לכך היא כי אני יודע למה הם מסוגלים ויש עליהם הרבה אחריות. לא הייתי מאוכזב מהאנרגיות בשבוע שעבר, אך פשוט לא שיחקנו את הכדורגל שלנו עם המון כדורים ארוכים וזה דבר שלא עושים. גם היום טעינו בהרבה דברים”.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

על מה הוא מרגיש שפחות עבד: “לא היינו מספיק על הכדור, זזנו למקומות שאנחנו לא אמורים לזוז. בפעולות הלחץ שלנו עשינו פעולה אחת כל פעם עם שחקן אחד”. על הטקס וההגעה של שורד השבי איתן הורן: “חיכינו לזה הרבה זמן, המועדון עשה הרבה בחלקת האלוהים הקטנה שלו. משפחת הורן היא המשפחה שלנו, זה היה סופר מרגש ואני מקווה שהוא ייראה אותנו בהופעות טובות יותר”.

אחר כך, גם איתן הורן עצמו דיבר: “אין לי מילים, זו קבלת הפנים הכי טובה שיכולתי לבקש. זה לא נתפס. אני חיכיתי להיות שוב בטרנר עם כולם ביחד ולעודד, זה היה מרגש ואין דברים כאלה. הכדורגל עובר שם בראש וזה אחד הדברים שהחזיק אותי בשבי, כל יום חשבתי על הפועל ב”ש ואם לקחנו אליפות או העפלנו לאירופה”.

יאיר הורן הוסיף על אחיו: “אז במרץ זה היה שמח, אבל מאוד חסר בלי איתן. אבל גם עכשיו יש עוד חטופים בעזה ועד שלא יחזור אחרון החטופים, זה לא יהיה מאה אחוז ואנחנו מחכים לזה”, ואיתן סיכם: “היום נהניתי, אבל אני לא יכול להיות מאושר עד שהחטוף האחרון לא חוזר, מבקש מכל העם לא להפסיק”.

הטקס לכבוד שורד השבי איתן הורן (מרטין גוטדאמק)

גם האיש על הקווים בצד השני, אדהם האדיה, התראיין בסיום: “אני מאוכזב מהתוצאה, אמרתי לפני המשחק שלמרות החוסרים ה-11 שפותחים צריכים לעשות את העבודה. יכולנו במחצית השנייה לעשות 1:1, אני גם לא יודע איך השופט פסל לנו את השער שלנו, אם הוא שורק על זה אז הוא היה צריך גם לשרוק בפנדל על דה טורבו. לקחנו לנו גול, לא יודע איך הוא פסל את זה.

בשלב הזה הדרך היא חשובה, הקבוצה באה לטרנר, עבדה קשה וסבלה. זה מה שאני מחדיר לשחקנים. ברור שאם נהיה בסגל מלא ותהיה יותר מלחמה על ההרכב, אז גם החילופים יכולים להכריע. אבל שוב, מוריד את הכובע בפני השחקנים ומאמין בקבוצה, יש רוח טובה ונצא לדרך חדשה”.

שחקני בני ריינה באים בטענות לגל לוי (מרטין גוטדאמק)

גד עמוס, השוער של הקבוצה המפסידה, דיבר גם הוא על איתן הורן: “חיבקתי אותו וזה היה רגע מאוד מרגש”. על ההפסד של קבוצתו לאדומים מבירת הנגב: “אנחנו עובדים קשה כדי לצאת מתחילת העונה, אני מאמין שבעבודה קשה אנחנו גם נביא את התוצאות”

אליאל פרץ מהפועל ב”ש: “לא שכנענו ברוב המשחק, ריינה היא יריבה לא פשוטה בכלל. שמחים על שלוש הנקודות, אבל מחפשים לעשות את הרצף מחדש. אי אפשר כל משחק לבוא ולכבוש ארבעה או חמישה שערים כמו שעשינו בתחילת העונה”.

על האם האירוע עם משפחת הורן השפיע: “בוודאי, אך בצורה טובה. מה שעם עברו אי אפשר להבין, אנחנו שמחים שהם פה איתנו וזה רגע מרגש עבורי ועבור כל עם ישראל. בלי קשר, הכדורגל ששיחקנו היה שבלוני ובלי הרבה יצירת מצבים, הכי חשוב שיצאנו עם שלוש נקודות”.