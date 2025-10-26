יום ראשון, 26.10.2025 שעה 22:58
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה - נערים ג'
נערים ג': חדרה מערב על כנף הנשר לשלב הבא

סגנית מוליכת טבלת שרון ניצחה 0:2 בביתה את עירוני נשר מהליגה הארצית - ועלתה לשלב הבא בגביע. שלומי גוזלן, מאמן חדרה: "הגיע לנו לנצח, נלחמנו"

|
הפועל חדרה מערב נערים ג' (באדיבות המועדון)
קבוצת נערים ג' של הפועל חדרה מערב היא לעת עתה הסינדרלה היחידה של משחקי גביע המדינה מקרב קבוצות השנתון. בשבת האחרונה אירחה סגנית מוליכת טבלת שרון את עירוני נשר, שמדורגת בחלק התחתון של טבלת ארצית צפון. חדרה התייצבה למשחק ללא רגשי נחיתות וזכתה בכל הקופה עם ניצחון 0:2.

בדקה ה-40, רגע לפני הירידה להפסקת המחצית הראשונה, הגבהה מאגף ימין לעבר רחבת נשר הסתיימה בדחיקה מקרוב של יובל קלר, שבשערו הרביעי העונה קבע את תוצאת המחצית - 0:1 לזכות חדרה.

הפסקת המחצית לא עצרה את התיאבון ההתקפי של חדרה. בדקה ה-45 התקפת מתפרצת של חדרה הובילה למצב של אחד על אחד, שאותו סיים כהלכה ליאם גוט, שבשערו הראשון העונה סלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 0:2 ולהעפלה לשלב הבא.

שלומי גוזלן, מאמנה של חדרה, הנחשב לאחד מהסמלים הגדולים של המועדון, ושיחק בעבר כקשר בכל קבוצות המועדון לרבות הבוגרים, בסיום המשחק אמר המאמן המנצח: "היה משחק טוב, פיזי, שקול. נלחמנו כל המשחק והגיע לנו לנצח, למרות שאנחנו מליגה נמוכה יותר. התחלנו טוב את העונה, ניצחנו חמישה משחקים ברצף והפסדנו במשחק אחד.

“תחילת עונה טובה עם כדורגל טוב ברוב המשחקים, אנחנו מקווים להשתפר ממשחק למשחק, להעפיל לפלייאוף העליון ולהתמודד על העליה לליגה ארצית. כמי שנמצא במועדון כבר 50 שנים, הפועל חדרה זה חלק נכבד ממני. לאורך השנים אימנתי בעיקר בחטיבה הצעירה, העונה חזרתי לשנתון תחרותי ואני מקווה שנעשה עונה מוצלחת".

עידן חדד, מנהל הקבוצה, הוסיף: “קבוצה של לוחמים גברים אחד אחד. עובדים קשה מאמינים בעצמם. ומאמן מצוין בדמותו של שלומי גוזלן, שמאמין בשחקנים, יוצרים יחד קבוצה שמחה".

בסופ"ש יחזרו שתי הקבוצות למעגל משחקי הליגה. להפועל חדרה צפוי משחק ביתי מאתגר מול הפועל כפר סבא מערב, שאותה היא מקדימה בנקודה אחת. עירוני נשר תקווה להתאושש מההפסד במשחק ביתי מול נציגת העיר נתניה, בית"ר טוברוק, שאותה היא מקדימה בזכות יחס שערים.

