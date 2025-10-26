יום ראשון, 26.10.2025 שעה 22:58
סעיד בסול התפרץ: שיפוט חרא כזה עוד לא ראיתי

בשריקה למחצית המשחק מול הפועל באר שבע באצטדיון טרנר, בעלי בני ריינה כעס על השופט הראשי גל לוי ועוזריו בעקבות כמה החלטות שהיו שגויות לטענתו

סעיד בסול (חג'אג' רחאל)
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

הפועל באר שבע אירחה הערב (ראשון) את מכבי בני ריינה באצטדיון טרנר וניצחה 0:1, כאשר מבחינת הקבוצה מהמגזר הרוחות לא רגועות, עם כעס גדול בעקבות החלטות השיפוט תחת השופט הראשי של המשחק גל לוי.

בעלי ריינה, סעיד בסול, ירד לחדר ההלבשה בשריקה למחצית והתפרץ על צוות השיפוט בראשות לוי, בעקבות כמה החלטות שגויות שלקח לטענתו במחצית הראשונה. בין היתר, בסול סינן בפרוזדור של טרנר: "שיפוט חרא כזה עוד לא ראיתי".

השופט הראשי בהתמודדות כאמור הוא גל לוי, כאשר הוא לא לבד ולצידו נמצאים רוסטי טליס, דניאל בן חור ואביב אמדורסקי כעוזריו על הדשא. בצוות ה-VAR אגב, נמצאים השופטים אוראל גרינפלד ושגיא מצמבר.

