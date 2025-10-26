"דיבורים זה זול": בלינגהאם עקץ את לאמין ימאל

ריאל מדריד ניצחה את ברצלונה 1:2 בקלאסיקו שנערך בברנבאו, במשחק שהוצת בעקבות ההערות של לאמין ימאל לפני כמה ימים בשיחה עם איבאי במסגרת דיון בקינגס ליג, במהלכו טען כי ריאל מדריד "גונבת". שחקני ריאל שמעו את הדברים ולקחו אותם כמוטיבציה נוספת לקראת המשחק.

זה ניכר היטב על המגרש, במיוחד כשהקרבות בין קרבחאל, ויניסיוס ולאמין התלהטו, והשניים הראשונים סימנו לו בידיים תנועה שמשמעה שהוא "מדבר יותר מדי". העימות הזה היה בין הגורמים לפריצת המהומה בסיום.

אבל אם נותר ספק למי כיוון בלינגהאם, הוא הבהיר זאת ברשתות החברתיות. הקשר האנגלי פרסם לאחר המשחק תמונות שלו מהקלאסיקו, שבו הצטיין עם בישול לאמבפה לשער הראשון וכיבוש השער המכריע בעצמו, וצירף אליהן מסר חד וברור לעבר ימאל: "Talk is cheap" ("דיבורים זה זול").

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

בלינגהאם חתם את ההודעה במילים: "Hala Madrid siempre", הלוא היא הקריאה המזוהה עם המועדון הלבן: ,תמיד מדריד”.