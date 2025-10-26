ממלא את הלב: הטקס המצמרר לכבוד איתן הורן

עוד לפני שריקת הפתיחה במשחק של הפועל באר שבע נגד מכבי בני ריינה, נערך באצטדיון טרנר טקס מרגש מאוד לכבוד חזרתו של שורד השבי ואוהד הדרומיים, איתן הורן. ב-13.10 שוחחר איתן, אחיו של יאיר הורן שהיה גם הוא בשבי החמאס, וטס בדיוק כמו יאיר מעל המגרש של הקבוצה מבירת הנגב בדרך לבית החולים.

הערב (ראשון) איתן חזר לראשונה לטרנר לאחר זמן רב, וזכה יחד עם יאיר לטקס מכובד לצד בעלי הפועל ב”ש אלונה ברקת. אחרי דברי הכרוז ובעת ניגון המנון המדינה, איתן שר בהתרגשות גדולה כשלצידו ברקת דומעת ברגע עוצמתי במיוחד. גם יאיר התרגש מאוד, ומשפחת הורן התאחדה גם בטרנר.

בסופ"ש של השבעה באוקטובר איתן נסע לבקר את אחיו, יאיר, בקיבוץ ניר עוז. כשהחלו אזעקות צבע אדום באותה שבת, איציק, אביהם, מיהר לשלוח הודעה לאיתן, שהספיק לענות: "שכחת שתמיד בקיבוץ של יאיר הטילים עוברים מעל הראש?". איתן ויאיר נחטפו יחד מביתו של יאיר.

האחים הורן, שוב יחד ובטרנר (מרטין גוטדאמק)

ברקת דומעת בהמנון, איתן הורן שר בהתרגשות (מרטין גוטדאמק)

איתן הורן בטקס לכבוד שובו בטרנר (מרטין גוטדאמק)

איתן הורן עם התודה לאוהדי הפועל ב"ש (מרטין גוטדאמק)

אלונה ברקת ואיתן הורן מתחבקים (מרטין גוטדאמק)

לאחר סיום הטקס ורגע לפני שההתמודדות עצמה מתחילה, איתן ויאיר הלכו לשבת במקום האהוב והזכור שלהם ביציע האדומים, כיסא אשר שמרו לו עד שחזר משנתיים של תופת בגיהנום של עזה.

כשחזר אז לפני כמעט שבועיים, בהפועל ב”ש התרגשו: “משפחת הורן שלמה, איתן איתנו כאן. בדיוק שנתיים מאותו בוקר ארור, איתן הורן חזר כעת לשטח ישראל. רבות שמענו על איתן, מכל בני משפחתו, על ההומור, על הלב הרחב, על הכינוי "איתו" וכמובן על האהבה הגדולה לקבוצה”.