יום ראשון, 26.10.2025 שעה 21:16
כדורגל ישראלי

ממלא את הלב: הטקס המצמרר לכבוד איתן הורן

שורד השבי חזר לטרנר יחד עם אחיו יאיר, וקיבל את הכבוד הראוי במעמד מצמרר לצד בעלי הפועל ב"ש ברקת. הדמעות, החיבוקים והוקרת התודה. צפו בתמונות

|
הטקס לכבוד שורד השבי איתן הורן (מרטין גוטדאמק)
הטקס לכבוד שורד השבי איתן הורן (מרטין גוטדאמק)

עוד לפני שריקת הפתיחה במשחק של הפועל באר שבע נגד מכבי בני ריינה, נערך באצטדיון טרנר טקס מרגש מאוד לכבוד חזרתו של שורד השבי ואוהד הדרומיים, איתן הורן. ב-13.10 שוחחר איתן, אחיו של יאיר הורן שהיה גם הוא בשבי החמאס, וטס בדיוק כמו יאיר מעל המגרש של הקבוצה מבירת הנגב בדרך לבית החולים.

הערב (ראשון) איתן חזר לראשונה לטרנר לאחר זמן רב, וזכה יחד עם יאיר לטקס מכובד לצד בעלי הפועל ב”ש אלונה ברקת. אחרי דברי הכרוז ובעת ניגון המנון המדינה, איתן שר בהתרגשות גדולה כשלצידו ברקת דומעת ברגע עוצמתי במיוחד. גם יאיר התרגש מאוד, ומשפחת הורן התאחדה גם בטרנר.

בסופ"ש של השבעה באוקטובר איתן נסע לבקר את אחיו, יאיר, בקיבוץ ניר עוז. כשהחלו אזעקות צבע אדום באותה שבת, איציק, אביהם, מיהר לשלוח הודעה לאיתן, שהספיק לענות: "שכחת שתמיד בקיבוץ של יאיר הטילים עוברים מעל הראש?". איתן ויאיר נחטפו יחד מביתו של יאיר.

האחים הורן, שוב יחד ובטרנר (מרטין גוטדאמק)האחים הורן, שוב יחד ובטרנר (מרטין גוטדאמק)
ברקת דומעת בהמנון, איתן הורן שר בהתרגשות (מרטין גוטדאמק)ברקת דומעת בהמנון, איתן הורן שר בהתרגשות (מרטין גוטדאמק)
איתן הורן בטקס לכבוד שובו בטרנר (מרטין גוטדאמק)איתן הורן בטקס לכבוד שובו בטרנר (מרטין גוטדאמק)
איתן הורן עם התודה לאוהדי הפועל ב"ש (מרטין גוטדאמק)איתן הורן עם התודה לאוהדי הפועל ב"ש (מרטין גוטדאמק)
אלונה ברקת ואיתן הורן מתחבקים (מרטין גוטדאמק)אלונה ברקת ואיתן הורן מתחבקים (מרטין גוטדאמק)

לאחר סיום הטקס ורגע לפני שההתמודדות עצמה מתחילה, איתן ויאיר הלכו לשבת במקום האהוב והזכור שלהם ביציע האדומים, כיסא אשר שמרו לו עד שחזר משנתיים של תופת בגיהנום של עזה.

כשחזר אז לפני כמעט שבועיים, בהפועל ב”ש התרגשו: “משפחת הורן שלמה, איתן איתנו כאן. בדיוק שנתיים מאותו בוקר ארור, איתן הורן חזר כעת לשטח ישראל. רבות שמענו על איתן, מכל בני משפחתו, על ההומור, על הלב הרחב, על הכינוי "איתו" וכמובן על האהבה הגדולה לקבוצה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */