נוער: מהפכים בטדי ובמושבה, ניצחון ירוק בי"א

ראשון של כדורגל בליגת העל לנוער. שלושה משחקים שנעלו את המחזור השמיני בליגת העל הגיעו אמש (ראשון) לסיומם באצטדיונים, שאירחו אתמול משחקים מליגת העל בוגרים. שלושת המשחקים הניבו יחדיו שמונה שערים, שלושתם הסתיימו בהכרעות - בשניים מהם המנצחת חוללה מהפך. בסיומו של מחזור יש לנו מוליכה חדשה - הפועל ת"א, שניצחה 0:2 ברמת השרון וניצלה את איבוד הנקודות של צמד המוליכות, מכבי נתניה (2:2 מול בני יהודה ת"א) ומכבי פ"ת (הפסד 2:1 לקריית שמונה), כדי להשתלט על הפסגה. מכאן לרשמים ממשחקי היום.

מכבי פ"ת - עירוני קרית שמונה 2:1

המשחק המרתק והדרמטי ביותר של המחזור נערך באצטדיון המושבה. מכבי פ"ת, שידעה שניצחון יעניק לה את פסגת הטבלה בבלעדיות, נתקלה ביריבה עיקשת בדמותה של עירוני קרית שמונה, שאמנם מוחרגת מירידה והיא היחידה שבכל משחקיה מתארחת בשל היעדר אצטדיון ביתי, אך גם העונה עומר לוינזון מצליח לייצר קבוצה לוחמת ומאמינה, שרחוקה כעת רק שש נקודות מפסגת הטבלה.

שלושה שערים הובקעו בפרק זמן של שבע דקות בשלב מתקדם מאוד של המשחק: בדקה ה-84 עומרי עטיה (2007), שעלה כמחליף חמש דקות קודם לכן, העלה את המארחת ליתרון 0:1. בדקה ה-89 נכנס לעניינים אשרי דרור (2008) קשרה של האורחת, שכבש שער שוויון 1:1. שתי דקות מאוחר יותר אשרי דרור השלים צמד אישי, שחולל מהפך והיווה את שערי הבכורה בקבוצת הנוער של מלך שערי קבוצת נערים א' בעונה שעברה. השער שכבש דרור התברר כעבור מספר דקות כשער מהפך, ששווה ניצחון 1:2, שהופך את הדרך חזרה לצפון שמחה ומאושרת.

אשרי דרור (באדיבות המשפחה)

מכבי פ"ת תקווה בשבוע הבא לכבוש את פסגת הטבלה שוב, כשתארח למשחק המרכזי של המחזור את הפועל ת"א. עירוני קרית שמונה תתארח אצל מכבי חיפה, שמקדימה אותה בנקודה אחת ותגיע למשחק אחרי תבוסה 1:5, שהנחילה ליריבה העירונית בדרבי. המשחק ייערך ימים ספורים לפני משחק הגומלין של מכבי חיפה מול אוסטריה וינה במסגרת מסלול האלופות.

בית"ר ירושלים - הפועל רעננה 1:2

אחרי התבוסה הקשה בשבוע שעבר במשחק החוץ מול מכבי נתניה בשיעור 6:1, הצליחו חניכיו של כדורגלן העבר, ציון צמח, להתאושש במשחק הביתי על חשבונה של הפועל רעננה, שסופרת הפסד שני ברציפות.

פתיחת המשחק האירה פנים לאורחים: אורי פלח (2007) כבש שער ראשון לעונה זו בדקה השנייה והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. מנגד, אלכס סטוסקוב (2006) שילש את מאזן שעריו בזכות צמד שערים (15,68), שחוללו מהפך והעניקו לבית"ר ירושלים ניצחון 1:2 - שמציב אותה במקום החמישי בטבלה ובמרחק שלוש נקודות מהמוליכה, הפועל ת"א.

ציון צמח (יונתן גינזבורג)

הפועל רעננה, שמדורגת בחלק התחתון של מרכז הטבלה, תקווה להתאושש מההפסד במשחק הביתי הקרוב מול קבוצה עם מאזן נקודות זהה לשלה, הפועל חיפה - שתקווה להתאושש מההפסד בדרבי בית"ר ירושלים תקווה לרשום ניצחון נוסף, כשתתארח אצל קבוצה שהיא מקדימה בחמש נקודות, בני יהודה ת"א - שסיימה את משחקה בתוצאת שוויון 2:2.

מ.ס אשדוד - הפועל כפר סבא 2:0

במשחק בין שתי קבוצות מרכז טבלה הצליחה האורחת מהשרון לנצח אחרי שני הפסדים רצופים. מנגד, אשדוד סופרת כבר שלושה משחקים ללא ניצחון. בדקה ה-30 ליעד שמואלי (2007) חדר לרחבת אשדוד, הוכשל ע"י שחקן מקומי. השופט, אופיר פז, פסק בעיטת פנדל, שאותה תרגם ליעד שמואלי לכיבוש שער יתרון 0:1.

בדקה ה-67 הפועל כפר סבא עשתה צעד מתקדם לעבר הניצחון: איתי דנור (2007), המושאל ממכבי ת"א, חטף כדור ושלח מסירת עומק לאנדרו חרופי (2006), שסיים מצב של אחד על אחד עם בעיטה לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות הפועל כפר סבא.

שחקני הפועל כפ"ס (באדיבות המועדון)

דן קובליו, מאמן הפועל כפר סבא, אמר בסיום: "משחק מצוין שלנו. עלינו מתחילת המשחק בגישה שבזכותה ניצחנו, שיחקנו כדורגל מעולה כמו שמאפיין אותנו - ואני שמח שהיום גם הצלחנו לצאת עם כל הנקודות, זה בהחלט מגיע לשחקנים".

במחזור הקרוב הפועל כפר סבא תקווה לרשום ניצחון נוסף, כשתארח את הפועל ראשל"צ - שסיימה בתוצאת 2:2 את משחקה הביתי מול הפועל באר שבע. ואותה מקדימה כפר סבא בשתי נקודות. מ.ס אשדוד תקווה לשוב למסלול הניצחונות במשחק החוץ מול המדורגת במקום הלפני אחרון, הפועל רמת השרון - שהפסידה 2:0 בביתה להפועל ת"א.