יום ראשון, 26.10.2025 שעה 21:50
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

אלונסו: הכעס של ויניסיוס? נדבר על זה בינינו

מאמן ריאל מדריד אחרי הניצחון 1:2 בקלאסיקו בברנבאו: "לא רוצה לאבד את הפוקוס, היה לו משחק נהדר". על לאמין ימאל: "הקבוצה כבר הייתה מאוד דרוכה"

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד גברה הערב (ראשון) 1:2 על ברצלונה בקלאסיקו רווי מתח בברנבאו, ושמרה על המקום הראשון בליגה. צ’אבי אלונסו, שניצח לראשונה כמאמן בקלאסיקו, שיבח את שחקניו לאחר המשחק והתייחס גם למהומה בסיום ולתגובות של ויניסיוס.

על העימות עם לאמין ימאל אמר אלונסו: "הקבוצה כבר הייתה מאוד דרוכה ועם מוטיבציה עוד לפני תחילת המשחק. דיברנו מראש על כמה המשחק הזה חשוב, לא רק בגלל שלוש הנקודות, אלא בגלל כל מה שהוא מייצג. אני שמח בשביל השחקנים, לפני הכל, הם היו צריכים את ההרגשה הזאת של ניצחון גדול".

על כעסו של ויניסיוס: "אני לוקח מהמשחק הזה הרבה מאוד דברים חיוביים, גם מוויני. הוא נתן משחק גדול, ואני לא רוצה לאבד את הפוקוס. אלה דברים שנדבר עליהם בינינו, ובתוך כל המשחק הנהדר שהיה לו, הוא גם תרם רבות לקבוצה. זה היה ניצחון קטן, אבל חשוב".

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

המאמן הוסיף: "אנחנו מאוד שמחים מהניצחון, מהמשחק, מהעבודה האדירה שעשינו, מההקרבה, מאיך ששיחקנו. זה היה ניצחון נחוץ מאוד לקבוצה ולאוהדים. ראיתי את הברנבאו רועד מהתרגשות ממה שקרה על הדשא. זה לא רק בגלל שלוש הנקודות, יש לזה משמעות עמוקה יותר".

על מה אהב במיוחד במשחק: "היו הרבה רגעים, גם במחצית השנייה, שבהם שלטנו במשחק. זו הייתה שליטה מלאה, גם בלי הכדור עבדנו מצוין, מאוד מאוחדים, וגם עם הכדור ידענו איך לפגוע בהם".

על חשיבות המשחק: "לא רק בגלל הניצחון והשלוש נקודות, אלא גם בגלל האמונה שהקבוצה הזו באמת מסוגלת לנצח משחקים גדולים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
