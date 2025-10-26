"יכול להיות שהאווירה השפיעה על לאמין ימאל"

ברצלונה כבר התרגלה שהתוצאה לצידה במשחקי הקלאסיקו, אך הערב (ראשון) זה השתנה כשלראשונה מזה שנה וחצי, ריאל מדריד היא זו שיצאה עם ידה על העליונה בזכות 1:2 בברנבאו. מרקוס סורג, עוזר מאמן הבלאוגרנה שעמד על הקווים במקום האנזי פליק המורחק, דיבר בתום ההתמודדות.

סורג אמר: “עשינו יותר טעויות ממה שאנחנו רגילים. נכון שהגנו נמוך מאוד. בשליש האחרון, החדירה שלנו לא אפשרה לנו ליצור יותר מצבים. לאמין ימאל? יכול להיות שהשריקות השפיעו עליו. אולי קצת. הוא עדיין לומד להתמודד עם הקהל, עם השריקות… זה תהליך. נכון שהוא בדרך כלל מאוד נחוש, והיום זה לא היה קל עבורו".

מה חסר לברצלונה?

"אני חושב שבסוף עשינו יותר מדי טעויות. נכון שהגנו נמוך מדי. בשליש האחרון לא הצלחנו לחדור מספיק כדי לייצר מצבים".

החמצתם את לאמין בשיאו?

"זה לא היה קל, אבל במחצית דיברנו על לנסות למצוא יותר מצבי אחד על אחד. הם היו טובים מאיתנו, וצריך לדעת לקבל את זה. לפעמים גם המגנים מצוינים, וזה חלק מהמשחק".

מה קרה בסיום המשחק?

"בכנות, אפילו לא שמתי לב. אני לא יודע מי התחיל. היו שם הרבה אנשים על הספסלים, צעקות, אנחנו צריכים להתרכז בכדורגל".

האם התוצאה הוגנת?

"בסוף ניסינו הכל. שיחקנו עם שני בלמים בלבד בסיום, אבל ידענו שמדריד מסוכנת מאוד במתפרצות. לא היו לנו מספיק הזדמנויות כדי לכבוש את השער השני".

מרקוס סורג (IMAGO)

האם לאמין בכושר של 100%?

"אני חושב שהוא חוזר מפציעה. הוא צריך קצב, משחקים, זה נורמלי. הוא בן 18 בלבד, ואנחנו צריכים לתת לו זמן ולעזור לו. זה טבעי שהיריבות מנסות הכול מולו, מתאימות את עצמן כדי להגן טוב יותר. אנחנו צריכים לעבוד קשה ולעזור לו להביא את עצמו למקסימום על המגרש".

האם שמתם לב שהם כיוונו הרבה ללאמין?

"כן, כמובן. הם הגנו עליו לרוב שניים על אחד וניסו למנוע ממנו להיכנס לרחבה. זה נורמלי. הוא צעיר, הוא צריך להשתפר, ואנחנו נעזור לו לעשות את זה".

המהומה בין ריאל מדריד לברצלונה (צילום מסך)

כמה חשוב לשחק עם לבנדובסקי כחלוץ תשע?

"הוא חלוץ מרכזי חשוב מאוד, ואנחנו מתגעגעים אליו. אבל צריך להתמודד עם הסיטואציה. פציעות קורות בכדורגל. אנחנו לא רוצים להתלונן, לא על השופטים, לא על הפציעות. העונה עוד ארוכה. יש עוד 28 משחקים, ואנחנו לא מודאגים. יש עוד דרך ארוכה לפנינו".

למה רשפורד שיחק כחלוץ תשע בסיום?

"רצינו לשנות את המבנה, לתת יותר אחריות לשחקני ההגנה. היה חשוב לעשות שינוי כלשהו. לכן שינינו את קו ההגנה, כדי לנסות משהו אחר. צריך להיות כנים, וזה לא עבד".

האם הסביבה השפיעה על לאמין?

"אולי. אולי קצת. הוא לומד להתמודד עם הקהל, עם השריקות… זה תהליך. נכון שהוא בדרך כלל מאוד נלהב, אבל היום זה לא היה פשוט בשבילו".

לאמין ימאל (רדאד ג'בארה)

פרנקי דה יונג אמר בסיום: “לא ראיתי מה קרה. הייתי על הספסל וראיתי הרבה אנשים. כשהשופט שרק, שחקני ריאל מדריד רדפו אחרי לאמין ימאל. זה קצת מוגזם. צריך לשאול אותם.

על כך שקרבחאל זעם על לאמין ימאל אמר: "אתה גם יכול להתקשר אליו באופן פרטי. אם אתה חבר לקבוצה של לאמין ומכיר אותו, אתה יכול לדבר איתו במקום לעשות תנועות על המגרש".

אתה חושב שלאמין טעה כשאמר שמדריד גונבת?

"לאמין לא אמר שהם גונבים. הוא היה בקינגס ליג, שם יצרו עבורו סיטואציה סביב השולחן, אבל לאמין עצמו לא אמר את זה ישירות. זה קצת מוגזם".

רונאלד אראוחו אמר: “עדיין יש עוד הרבה משחקים, צריכים להמשיך. הייתה חסרה לנו סבלנות, לא היינו צריכים לאבד את הכדור כשבנינו את המשחק, אבל יש עוד הרבה זמן להמשיך לגדול. זה לא הוכרע היום”.