במדריד חגגו את ה-1:2: ריאל מחקה את החוב שלה

התגובות בספרד לאחר הניצחון 1:2 של ריאל מדריד על ברצלונה בקלאסיקו הערב (ראשון) התמקדו בעיקר בשינוי שחל בקבוצה של צ’אבי אלונסו ובכוכבים שהובילו אותה לניצחון. ב’אס’ נכתב בכותרת הראשית: "מדריד מחקה את החוב שלה".

העיתון פרגן לקבוצה הלבנה על מחצית ראשונה מבריקה, שבמהלכה כבשו קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם: "אלונסו והשחקנים שלו ניצחו את בארסה עם מחצית ראשונה מצוינת, בזכות שני שערים של אמבפה ובלינגהאם. בארסה של לאמין ימאל הגיבה לאט ורק במעט, כשפרמין היה הטוב בשורותיה".

עוד נכתב כי תהליך השינוי של ריאל מדריד מתחיל להראות תוצאות: "להתרגל לשינויים לוקח זמן, אבל הקלאסיקו הראשון של העונה השאיר את העליונות המוחלטת של בארסה של פליק בספק גדול. נכון שהוא (פליק) הגיע מגולח ונקי לברנבאו, אבל לפרקים הוא חטף מהלומות מקבוצה של מדריד שנמצאת בתהליך שיפור, נושכת, נחושה, מאורגנת וחדה".

ב’אס’ גם התייחסו לוויניסיוס ג’וניור: "ויניסיוס סימל את המחויבות לשיפור עד שהרס אותה עם תגובתו בזמן ההחלפה". לבסוף, הדגישו בעיתון את השינוי שעבר אמבפה: "אמבפה כבר כיפר על טעויות העבר. כעת, מעבר לכך שהוא יעיל, הוא גם משפיע. ללא ספק, הוא האחראי העיקרי לכך שמוליכת הטבלה פתחה פער של חמש נקודות".