יום ראשון, 26.10.2025 שעה 21:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

אדום ו-6 צהובים: צפו בתגרת הענק בקלאסיקו

ימאל אמר לקורטואה "ניפגש בחוץ" והזמין את ויניסיוס להילחם בחדר ההלבשה. הברזילאי: "אתה רק מוסר אחורה". דו"ח השופט פירט את הכרטיסים. כל הפרטים

|
מהומת ענק בסיום הקלאסיקו (רדאד ג'בארה)
מהומת ענק בסיום הקלאסיקו (רדאד ג'בארה)

הקלאסיקו שנערך הערב (ראשון) בברנבאו הסתיים בניצחון 1:2 דרמטי לריאל מדריד על ברצלונה, אך הדקות האחרונות התאפיינו בעיקר במהומה גדולה על כר הדשא ובין הספסלים, במשחק שבו נשלפו עשרה כרטיסים צהובים ושני אדומים בסך הכל.

לאחר שפדרי הורחק בתוספת הזמן, פרצה תגרה בין אנשי שני הספסלים, כששחקנים משתי הקבוצות קפצו ממקומם והתקרבו זה לזה בצעקות ובדחיפות. גם שחקנים שלא שותפו, בהם אנטוניו רודיגר וראפיניה שהיו לבושים בבגדים אזרחיים, נראו מעורבים באירוע. אגב, בספרד ציינו שמי שהורחק בעקבות התקרית הוא דווקא השוער המחליף של הבלאנקוס, אנדריי לונין.

עם השריקה לסיום, האמוציות רק גברו. טיבו קורטואה ולאמין ימאל נקלעו לעימות מילולי חריף, שנמשך גם לאחר סיום המשחק וגרר עוד דחיפות בין שחקנים ואנשי צוות. לפי דיווחים בספרד, ימאל נשמע אומר לקורטואה "ניפגש בחוץ", מה שהצית שוב את האווירה המתוחה. ויניסיוס, אגב, אמר ללאמין ימאל במהלך המשחק בלגלוג: "רק מסירות אחורה".

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור (צילום מסך)

בתוך כל המהומה, צ’אבי אלונסו שלח את שחקניו לחגוג עם האוהדים בפינה של ריאל מדריד, במטרה להשכיח את העימותים ולחגוג את הניצחון היוקרתי. על פי דו"ח השיפוט: "לונין הורחק משום שעזב את הספסל שלו וניגש לספסל היריבה בצורה תוקפנית, ונאלץ להיעצר על ידי חבריו לקבוצה".

בנוסף ללונין, שישה שחקנים נוספים נענשו בעקבות האירועים בסיום המשחק, אם כי רק בכרטיסים צהובים. ביניהם נכללו רודריגו, ויניסיוס ומיליטאו מצד ריאל מדריד, ופרמין, באלדה ופראן טורס מצד ברצלונה. כל השחקנים הללו הוזהרו בעקבות עימותים עם יריביהם, אך ללא אותה רמת אגרסיביות שהפגין לונין.

פדרי גם כן ראה את דרכו החוצה, לאחר שקיבל צהוב שני, אך במסגרת המשחק עצמו: הראשון בעקבות משיכה של ויניסיוס, והשני בדקה ה-90 בעקבות כניסה חריפה על טשואמני.

מהומות על המגרש: צפו בקטטה בקלאסיקו

ב’מארקה’ ניתחו: “המהומה התפתחה כך – קרבחאל אמר ללאמין שבמידה שהוא ימשיך לדבר יותר מדי, הוא "ייאלץ לבלוע את זה היום". לאמין התעצבן והתחיל להתגרות בו מרחוק, כשחבריו לקבוצה מגבים אותו ושחקני ריאל מדריד מתעמתים איתו בחזרה”.

“כשחש שמגנים עליו, לאמין התחיל לקרוא מרחוק לכמה משחקני היריבה ‘בואו החוצה’, עד שוויניסיוס חצה את דרכו (גם כן ממרחק) בדרכו לחדר ההלבשה, עשה תנועה שמרמזת על "יותר מדי דיבורים", ולאמין קרא לו להיכנס לחדר ההלבשה כדי להילחם”.

מהומת ענק בסיום הקלאסיקו (רדאד ג'בארה)

“ויניסיוס בתגובה רץ לכיוונו כאילו הוא מקבל את האתגר, אך נעצר על ידי אנשי צוות לפני שהתקרב. לאמין המשיך בדרכו לחדר ההלבשה, וצ’אבי אלונסו בינתיים שלח את שחקניו למרכז המגרש כדי לחגוג את הניצחון”, סיכמו.

ריאל מדריד, שקיבלה שערים מקיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם, סיימה את הערב עם שלוש נקודות חשובות ועם תחושת עליונות, אך גם עם סערת סיום שתמשיך להעסיק את התקשורת בימים הקרובים.

מהומת ענק בסיום הקלאסיקו (רדאד גמהומת ענק בסיום הקלאסיקו (רדאד ג'בארה)
מהומת ענק בסיום הקלאסיקו (רדאד גמהומת ענק בסיום הקלאסיקו (רדאד ג'בארה)
מהומת ענק בסיום הקלאסיקו (רדאד גמהומת ענק בסיום הקלאסיקו (רדאד ג'בארה)
