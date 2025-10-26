אדום ו-6 צהובים: צפו בתגרת הענק בקלאסיקו

הקלאסיקו שנערך הערב (ראשון) בברנבאו הסתיים בניצחון 1:2 דרמטי לריאל מדריד על ברצלונה, אך הדקות האחרונות התאפיינו בעיקר במהומה גדולה על כר הדשא ובין הספסלים, במשחק שבו נשלפו עשרה כרטיסים צהובים ושני אדומים בסך הכל.

לאחר שפדרי הורחק בתוספת הזמן, פרצה תגרה בין אנשי שני הספסלים, כששחקנים משתי הקבוצות קפצו ממקומם והתקרבו זה לזה בצעקות ובדחיפות. גם שחקנים שלא שותפו, בהם אנטוניו רודיגר וראפיניה שהיו לבושים בבגדים אזרחיים, נראו מעורבים באירוע. אגב, בספרד ציינו שמי שהורחק בעקבות התקרית הוא דווקא השוער המחליף של הבלאנקוס, אנדריי לונין.

עם השריקה לסיום, האמוציות רק גברו. טיבו קורטואה ולאמין ימאל נקלעו לעימות מילולי חריף, שנמשך גם לאחר סיום המשחק וגרר עוד דחיפות בין שחקנים ואנשי צוות. לפי דיווחים בספרד, ימאל נשמע אומר לקורטואה "ניפגש בחוץ", מה שהצית שוב את האווירה המתוחה. ויניסיוס, אגב, אמר ללאמין ימאל במהלך המשחק בלגלוג: "רק מסירות אחורה".

ויניסיוס ג'וניור (צילום מסך)

בתוך כל המהומה, צ’אבי אלונסו שלח את שחקניו לחגוג עם האוהדים בפינה של ריאל מדריד, במטרה להשכיח את העימותים ולחגוג את הניצחון היוקרתי. על פי דו"ח השיפוט: "לונין הורחק משום שעזב את הספסל שלו וניגש לספסל היריבה בצורה תוקפנית, ונאלץ להיעצר על ידי חבריו לקבוצה".

בנוסף ללונין, שישה שחקנים נוספים נענשו בעקבות האירועים בסיום המשחק, אם כי רק בכרטיסים צהובים. ביניהם נכללו רודריגו, ויניסיוס ומיליטאו מצד ריאל מדריד, ופרמין, באלדה ופראן טורס מצד ברצלונה. כל השחקנים הללו הוזהרו בעקבות עימותים עם יריביהם, אך ללא אותה רמת אגרסיביות שהפגין לונין.

פדרי גם כן ראה את דרכו החוצה, לאחר שקיבל צהוב שני, אך במסגרת המשחק עצמו: הראשון בעקבות משיכה של ויניסיוס, והשני בדקה ה-90 בעקבות כניסה חריפה על טשואמני.

מהומות על המגרש: צפו בקטטה בקלאסיקו

ב’מארקה’ ניתחו: “המהומה התפתחה כך – קרבחאל אמר ללאמין שבמידה שהוא ימשיך לדבר יותר מדי, הוא "ייאלץ לבלוע את זה היום". לאמין התעצבן והתחיל להתגרות בו מרחוק, כשחבריו לקבוצה מגבים אותו ושחקני ריאל מדריד מתעמתים איתו בחזרה”.

“כשחש שמגנים עליו, לאמין התחיל לקרוא מרחוק לכמה משחקני היריבה ‘בואו החוצה’, עד שוויניסיוס חצה את דרכו (גם כן ממרחק) בדרכו לחדר ההלבשה, עשה תנועה שמרמזת על "יותר מדי דיבורים", ולאמין קרא לו להיכנס לחדר ההלבשה כדי להילחם”.

“ויניסיוס בתגובה רץ לכיוונו כאילו הוא מקבל את האתגר, אך נעצר על ידי אנשי צוות לפני שהתקרב. לאמין המשיך בדרכו לחדר ההלבשה, וצ’אבי אלונסו בינתיים שלח את שחקניו למרכז המגרש כדי לחגוג את הניצחון”, סיכמו.

ריאל מדריד, שקיבלה שערים מקיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם, סיימה את הערב עם שלוש נקודות חשובות ועם תחושת עליונות, אך גם עם סערת סיום שתמשיך להעסיק את התקשורת בימים הקרובים.

