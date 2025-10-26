בריאל תקפו: השופט גרוע מאוד, לא סומכים עליו

הקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה כלל בתוכו מחלוקת, וערוץ ריאל מדריד TV, הערוץ הרשמי של המועדון הלבן, לא איחר בביקורת כלפי סוטו גראדו ואיגלסיאס וייאנואבה למרות ה-1:2 על ברצלונה: "ססאר סוטו גראדו הוא זה ששופט את הקלאסיקו בכדורגל הספרדי, וברמה הבין-לאומית הוא כמעט אף פעם לא שפט שום דבר חשוב, אבל טוב, זה מה שיש", אמרו.

"בלתי ייאמן. השיפוט בליגה נגריירה פשוט בלתי ייאמן. הבעיטה שפגעה בקמאבינגה ולא נשרקה עבירה. השופט הזה גרוע מאוד, גרוע מאוד. כשאמבפה כבש, הקהל לא חגג עד לחידוש המשחק. לאור התקדים, אנחנו לא סומכים על השופטים האלה", נאמר בריאל מדריד TV.

"פדרי כבר היה יכול להיות מורחק עוד קודם, משום שלפני שקיבל את הצהוב, הוא זייף פגיעה כאילו נורה מול סוטו גראדו. הוא קרס מבלי שנגעו בו, והוא היה יכול לקבל צהוב על התחזות". רגע לפני סיום המשחק, הקשר של ברצלונה הורחק בכרטיס אדום בכל זאת.

"יש אירועים על טבעיים, כמו שכמעט תמיד קורה בברנבאו כשיש מהלך שיכול להתפרש כנבדל, ועכשיו היינו עדים לעוד אחד כזה. ראינו את הצילומים רק חמש דקות אחרי", אמרו בערוץ בהתייחס לשער שנפסל לאמבפה בשל נבדל.

שער פסיכי של אמבפה נפסל בעקבות נבדל

"זו בושה אמיתית. זה מצער שהמהלך מתפרש כנבדל. אפילו לא ראינו את הפריים שבו ארדה בועט בכדור. זה כבר עניין של אמונה. אני לא מאמין בהתאחדות ולא בוועדת השופטים", הוסיף אחד מהפרשנים של הערוץ.

בהמשך פסק השופט מריו סוטו גראדו על פנדל בעקבות נגיעת יד של אריק גארסיה, אחרי התערבות ה-VAR, במהלך שבו היה מעורב ג’וד בלינגהאם. כך נשמעה התגובה בריאל מדריד TV לפני השריקה האחרונה: "זה פנדל. הכדור בא מבלינגהאם ופגע ביד של אריק. זה מדהים. לג’וד היה ברור מהתחלה. אתה לא הולך להזהיר אותנו פה, איגלסיאס? הוא חייב ללכת לראות את זה ב-VAR. אם הוא הולך לבדוק, זה חייב להיות פנדל. זה ברור לגמרי, כי זה לא הגיע מהדיפה, אלא אחרי כן. נגיעת יד ברורה. זה חייב להיות פנדל לזכות מדריד, זה תופס מקום. הוא היה צריך לשרוק, אבל תראו איפה אנחנו נמצאים".