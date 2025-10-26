"אני מבשל פה, ולאמין ימאל מבשל אותם במגרש"

בזמן שהקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה בער במגרש, גם מחוצה לו עלתה הטמפרטורה, והפעם בזכות אביו של לאמין ימאל. בזמן שבנו הצעיר היה על הדשא בסנטיאגו ברנבאו, אביו של הכישרון הקטלוני שידר בלייב באינסטגרם והצית את הרשת עם התגובות שלו.

"אני מבשל פה במטבח, והוא מבשל אותם על המגרש", אמר האב בחיוך רחב, כשהוא מצלם את עצמו בזמן המשחק.

בהמשך הוסיף דברים שנשמעו כמו הגנה על בנו, שנמצא באור הזרקורים מאז ההתבטאויות השנויות במחלוקת שלו בקינגס ליג: "הבן שלי לא מפחד, יש לו גאווה וכבוד. הוא מרוצה ממה שהשיג עד עכשיו. חבל על אנשים שחושבים שהוא עשה משהו שלא היה צריך".

ולבסוף סיכם במשפט שהפך ויראלי ברשתות: "אבל הוא שלי. קדימה, תראה להם".

הדברים של אביו של לאמין הפכו תוך דקות לשיחת היום בקרב אוהדי ברצלונה, שראו בהם הבעת תמיכה גאה בבנו בן ה-18, בעוד שבתקשורת במדריד לא פספסו את ההזדמנות לעקוץ, וטענו כי גם מחוץ למגרש, משפחת ימאל ממשיכה "לבשל דרמה" בכל משחק של ברצלונה.