יום ראשון, 26.10.2025 שעה 18:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
918-1410לבאנטה14
915-1110מיורקה15
914-1010ריאל סוסיאדד16
916-1010ולנסיה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"אני מבשל פה, ולאמין ימאל מבשל אותם במגרש"

הלייב ההזוי של אבא של כוכב ברצלונה בזמן הקלאסיקו: "הבן שלי לא מפחד, יש לו גאווה וכבוד. חבל לי על אנשים שחושבים שהוא עשה משהו שלא היה צריך"

|
אביו של לאמין ימאל (צילום מסך)
אביו של לאמין ימאל (צילום מסך)

בזמן שהקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה בער במגרש, גם מחוצה לו עלתה הטמפרטורה, והפעם בזכות אביו של לאמין ימאל. בזמן שבנו הצעיר היה על הדשא בסנטיאגו ברנבאו, אביו של הכישרון הקטלוני שידר בלייב באינסטגרם והצית את הרשת עם התגובות שלו.

"אני מבשל פה במטבח, והוא מבשל אותם על המגרש", אמר האב בחיוך רחב, כשהוא מצלם את עצמו בזמן המשחק.

בהמשך הוסיף דברים שנשמעו כמו הגנה על בנו, שנמצא באור הזרקורים מאז ההתבטאויות השנויות במחלוקת שלו בקינגס ליג: "הבן שלי לא מפחד, יש לו גאווה וכבוד. הוא מרוצה ממה שהשיג עד עכשיו. חבל על אנשים שחושבים שהוא עשה משהו שלא היה צריך".

ולבסוף סיכם במשפט שהפך ויראלי ברשתות: "אבל הוא שלי. קדימה, תראה להם".

הדברים של אביו של לאמין הפכו תוך דקות לשיחת היום בקרב אוהדי ברצלונה, שראו בהם הבעת תמיכה גאה בבנו בן ה-18, בעוד שבתקשורת במדריד לא פספסו את ההזדמנות לעקוץ, וטענו כי גם מחוץ למגרש, משפחת ימאל ממשיכה "לבשל דרמה" בכל משחק של ברצלונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */