"המרפק היה צריך לפסול את הגול של בלינגהאם"

הקלאסיקו שוב עורר סערה סביב השיפוט, והפעם על השער השני של ריאל מדריד. בתקשורת הקטלונית טענו בתוקף כי השער של ג’וד בלינגהאם, שקבע 1:2 לבלאנקוס, היה צריך להיפסל בשל עבירה ברורה של דין האוסן על פאו קוברסי במהלך ההכנה לשער.

לפי הדיווחים, בדקה ה־42 האוסן פגע במגן הצעיר של ברצלונה עם מרפק במהלך מאבק על הכדור, מה שגרם לקוברסי ליפול על הדשא. מיד לאחר מכן, הכדור נותר חופשי והגיע להתקפה שממנה בלינגהאם כבש את שער היתרון.

השופט סוטו גראדו אישר את השער מבלי לגשת למסך, למרות מחאות עזות מצד שחקני ברצלונה, שטענו לעבירה ברורה. בתקשורת הקטלונית תקפו את ה־VAR, שטענו כי "שוב נעלם ברגע האמת", וכינו את המהלך "מחדל שלא ייאמן במשחק כה גורלי".

קוברסי והאוסן (צילום מסך)

התגובות ברשתות החברתיות לא איחרו להגיע, עם עשרות פרסומים של אוהדים ועיתונאים שכתבו כי המהלך היה "ברור כמו השמש", וכי מערכת ה־VAR "בלעה מרפק עצום" ולא התערבה במהלך שהיה חייב להיפסל. על פי הדיווח, גם על הספסל של ברצלונה פרצה סערה. קוברסי נותר לשכב כשהוא מחזיק בלסתו, שם פגע בו המרפק של האוסן, בעוד שצוות המאמנים התפרץ לעבר הקוון בדרישה לעצור את המשחק.

שופט העבר איטוראלדה גונסאלס ניסה להסביר בתוכנית Carrusel Deportivo מדוע ה־VAR לא התערב: "המרפק היה חסר זהירות, אך לא פזיז. זו הסיבה שה־VAR לא נכנס לפעולה". עם זאת, במדריד הגנו על ההחלטה. בעיתון ‘מארקה’ נכתב: "בשער השני של ריאל מדריד, גם אם היה מגע במהלך הקפיצה, האוסן לא שלח את זרועו החוצה, אלא ביצע תנועה טבעית של דחיפה כלפי מעלה. ההתנגשות נבעה מכך שהוא קפץ גבוה יותר, וקוברסי הגיע מאחוריו".

האם שער היתרון של ריאל היה צריך להיפסל?

שופט העבר איטוראלדה גונסאלס טען: "השער של בלינגהאם חוקי. דין האוסן אכן נתן מרפק לפאו קוברסי ממש לפני שבלינגהאם קיבל את הכדור, אבל מעבר לכך שהמגע היה קל מדי, הוא גם לא השפיע על המהלך, משום שאף אחד משני הבלמים של ברצלונה לא היה יכול להגיע לכדור ולמנוע את השער".

איטוראלדה הרחיב: "המרפק קיים, אבל הוא חסר זהירות, לא פזיז. כלומר, זו עבירה שלא מצדיקה כרטיס צהוב, ולכן זה כבר לא מקרה להתערבות של ה־VAR. בנוסף, חשוב לציין שקוברסי לא היה יכול להגיע לכדור, ולכן זה לא משנה את מהלך המשחק. מבחינתי, זה שער חוקי. ואם מישהו רואה בזה עבירה, מה שלדעתי לא יכול להיות המצב, זה עדיין לא מהלך של VAR".

כך או כך, בברצלונה משוכנעים כי שוב נעשה להם עוול. בעוד שבמדריד מדברים על "תנועה טבעית", בקטלוניה משוכנעים שזו הייתה "עבירה ברורה שהכריעה את המשחק”.