יום ראשון, 26.10.2025 שעה 19:01
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
244-308באיירן מינכן1
199-168לייפציג2
176-148בורוסיה דורטמונד3
1711-188באייר לברקוזן4
156-117שטוטגרט5
1318-218איינטרכט פרנקפורט6
1313-158הופנהיים7
1111-128פ.צ. קלן8
1116-128ורדר ברמן9
1015-118אוניון ברלין10
913-118פרייבורג11
813-98וולפסבורג12
811-78המבורג13
714-88סט. פאולי14
720-128אוגסבורג15
414-87מיינץ16
416-78היידנהיים17
318-68בורוסיה מנשנגלדבאך18

ניצחון 4 ברצף ללברקוזן בליגה, 0:2 על פרייבורג

הקבוצה של קספר היולמנד ממשיכה לשכנע בזירה המקומית, והשיגה שלוש נקודות בזכות שערים של פוקו וטאפסובה. פרייבורג עם ארבעה משחקי ליגה ללא ניצחון

|
שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)
שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)

המחזור השמיני של הליגה הגרמנית נמשך היום (ראשון) כאשר במשחק המוקדם, באייר לברקוזן המשיכה ברצף הנפלא עם ניצחון ליגה רביעי ברציפות בדמות 0:2 על פרייבורג. בהמשך, שטוטגרט תארח את מיינץ לקרב מסקרן.

באייר לברקוזן – פרייבורג 0:2

הקבוצה של קספר היולמנד ממשיכה במומנטום עם עוד ניצחון משכנע. ארנסט פוקו היה הראשון לכבוש בדקה ה-22, כשאלכס גארסיה מצא את ארנסט פוקו בקצה הרחבה, והאחרון שחרר כדור חד ישר לרשת. בדקה ה-52 היתרון הוכפל, כשאלכס גרימלדו הגביה כדור נפלא לרחבה, ואדמונד טפסובה נגח מקרוב את השער שקירב את לברקוזן לניצחון. בדקה ה-74 פיליפ לינהארט ספג את הכרטיס הצהוב השני, השאיר את פרייבורג בעשרה שחקנים וחיסל סופית את הסיכויים של קבוצתו לחזור למשחק. פרייבורג כעת סופרת משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון.

שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */