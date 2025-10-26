ניצחון 4 ברצף ללברקוזן בליגה, 0:2 על פרייבורג

המחזור השמיני של הליגה הגרמנית נמשך היום (ראשון) כאשר במשחק המוקדם, באייר לברקוזן המשיכה ברצף הנפלא עם ניצחון ליגה רביעי ברציפות בדמות 0:2 על פרייבורג. בהמשך, שטוטגרט תארח את מיינץ לקרב מסקרן.

באייר לברקוזן – פרייבורג 0:2

הקבוצה של קספר היולמנד ממשיכה במומנטום עם עוד ניצחון משכנע. ארנסט פוקו היה הראשון לכבוש בדקה ה-22, כשאלכס גארסיה מצא את ארנסט פוקו בקצה הרחבה, והאחרון שחרר כדור חד ישר לרשת. בדקה ה-52 היתרון הוכפל, כשאלכס גרימלדו הגביה כדור נפלא לרחבה, ואדמונד טפסובה נגח מקרוב את השער שקירב את לברקוזן לניצחון. בדקה ה-74 פיליפ לינהארט ספג את הכרטיס הצהוב השני, השאיר את פרייבורג בעשרה שחקנים וחיסל סופית את הסיכויים של קבוצתו לחזור למשחק. פרייבורג כעת סופרת משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון.