במדריד עקצו: בארסה צריכה שימאל ידבר במגרש

ב‘מארקה’ הספרדי התייחסו בהרחבה ללאמין ימאל ולמעמדו המורכב בקלאסיקו נגד ריאל מדריד, כשהכותרת במדריד לא השאירה מקום לספק: "ברצלונה צריכה שלאמין ידבר על הדשא". הספרדי הצעיר ספג בוז בכל נגיעה שלו בכדור בסנטיאגו ברנבאו.

ב’מארקה’ הזכירו את הרעש התקשורתי שיצר הכישרון הצעיר עוד לפני המשחק: "הוא היה הקול הכי שנוי במחלוקת בהכנות למשחק, וכל העיניים מופנות אליו. ההצהרות שלו בקינגס ליג שבהן השווה בין קבוצת פורצ’ינוס לריאל מדריד וטען שהם ‘גונבים, מתלוננים וכן הלאה’, הציתו את אוהדי ריאל מדריד".

העיתון ממדריד לא פספס גם הזדמנות לעקוץ, כשהזכיר את הירידה ביכולתו לאחרונה: "הוא מגיע אחרי כמה משחקים די חלשים מאז הפציעה שלו, אבל קלאסיקו זה לא סתם עוד משחק". ב’מארקה’ ציינו גם את מעורבותו באירוע השיפוטי הראשון במשחק: "הוא היה הגיבור של המהלך השנוי במחלוקת הראשון, אחרי מגע עם ויניסיוס שבעקבותיו השופט פסק בתחילה פנדל, אך לאחר התערבות ה-VAR ביטל את ההחלטה".

בהמשך תיארו את תרומתו ההתקפית: "ימאל ניסה בעיטה בדקה התשיעית, וב-20 הדקות הראשונות ברצלונה שלטה בעיקר דרך אגף שמאל”.