יום ראשון, 26.10.2025 שעה 18:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
918-1410לבאנטה14
915-1110מיורקה15
914-1010ריאל סוסיאדד16
916-1010ולנסיה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

במדריד עקצו: בארסה צריכה שימאל ידבר במגרש

בתקשורת בבירת ספרד לא חסכו בביקורת על כוכב ברצלונה: "הקול הכי שנוי במחלוקת בהכנות למשחק הצית את אוהדי ריאל. מגיע אחרי כמה משחקים חלשים"

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ב‘מארקה’ הספרדי התייחסו בהרחבה ללאמין ימאל ולמעמדו המורכב בקלאסיקו נגד ריאל מדריד, כשהכותרת במדריד לא השאירה מקום לספק: "ברצלונה צריכה שלאמין ידבר על הדשא". הספרדי הצעיר ספג בוז בכל נגיעה שלו בכדור בסנטיאגו ברנבאו.

ב’מארקה’ הזכירו את הרעש התקשורתי שיצר הכישרון הצעיר עוד לפני המשחק: "הוא היה הקול הכי שנוי במחלוקת בהכנות למשחק, וכל העיניים מופנות אליו. ההצהרות שלו בקינגס ליג שבהן השווה בין קבוצת פורצ’ינוס לריאל מדריד וטען שהם ‘גונבים, מתלוננים וכן הלאה’, הציתו את אוהדי ריאל מדריד".

העיתון ממדריד לא פספס גם הזדמנות לעקוץ, כשהזכיר את הירידה ביכולתו לאחרונה: "הוא מגיע אחרי כמה משחקים די חלשים מאז הפציעה שלו, אבל קלאסיקו זה לא סתם עוד משחק". ב’מארקה’ ציינו גם את מעורבותו באירוע השיפוטי הראשון במשחק: "הוא היה הגיבור של המהלך השנוי במחלוקת הראשון, אחרי מגע עם ויניסיוס שבעקבותיו השופט פסק בתחילה פנדל, אך לאחר התערבות ה-VAR ביטל את ההחלטה".

בהמשך תיארו את תרומתו ההתקפית: "ימאל ניסה בעיטה בדקה התשיעית, וב-20 הדקות הראשונות ברצלונה שלטה בעיקר דרך אגף שמאל”.

