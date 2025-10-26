"ברצלונה מתאבדת בברנבאו בסגנון ההגנה שלה"

הקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה עורר שפע של פרשנויות בתקשורת הספרדית, כשברוב כלי התקשורת הסכימו על דבר אחד: הקבוצה של צ’אבי אלונסו הייתה חדה, אינטנסיבית וקטלנית במתפרצות, בעוד ברצלונה שילמה מחיר על סגנון משחק פתוח והגנתי מדי.

ב־Cadena SER, הפרשן אלברו בניטו מתח ביקורת חריפה על ברצלונה: "מתאבדת עם סגנון ההגנה הזה". עמיתו אנטוניו רומרו הוסיף באולפן Carrusel Deportivo: "ריאל מדריד משאירה את ברצלונה בחיים". תומאס רונסרו, כהרגלו, לא חסך בהתלהבות: "אמבפה שמח, בטוח בעצמו, הוא פשוט משוחרר".

ב’אס’ סיכמו את המחצית הראשונה במילים חדות. העורך הבכיר חואן חימנס כתב: "פתיחה מדכאת לברצלונה, שיכולה הייתה למצוא את עצמה בפיגור גדול יותר אלמלא התערבות ה־VAR. ריאל מדריד משחקת באינטנסיביות ויודעת להכתיב את הקצב, משלבת לחץ גבוה ובינוני ויוצאת היטב להתקפות מעבר. אמבפה היה בלתי נתפס בעיני שני הבלמים של בארסה הרכה מאוד ברבע השעה הראשונה".

לעומתו, סגן העורך חאבייר סיילס ניתח מזווית טקטית יותר: "הכדור שייך לברצלונה, אבל האיום שייך למדריד. צ’אבי אלונסו מחפש לחץ לאחר איבודים, אבל כשהקבוצה של פליק יוצאת קדימה, לא אכפת לו להתייצב במרכז השדה ואז לפרוץ במתפרצת. בארסה משחקת טוב, אבל בלי עומק, ושרדה רק בזכות שתי החמצות של ריאל מדריד".