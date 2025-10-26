יום ראשון, 26.10.2025 שעה 18:58
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
918-1410לבאנטה14
915-1110מיורקה15
914-1010ריאל סוסיאדד16
916-1010ולנסיה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"ברצלונה מתאבדת בברנבאו בסגנון ההגנה שלה"

בספרד ניתחו את שתי הקבוצות בקלאסיקו: "ריאל משאירה את בארסה בחיים, אמבפה משוחרר", "בארסה משחקת טוב, אבל בלי עומק, הכדור שייך לה והאיום לריאל"

|
ארדה גולר ופרמין במאבק (רדאד ג'בארה)
ארדה גולר ופרמין במאבק (רדאד ג'בארה)

הקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה עורר שפע של פרשנויות בתקשורת הספרדית, כשברוב כלי התקשורת הסכימו על דבר אחד: הקבוצה של צ’אבי אלונסו הייתה חדה, אינטנסיבית וקטלנית במתפרצות, בעוד ברצלונה שילמה מחיר על סגנון משחק פתוח והגנתי מדי.

ב־Cadena SER, הפרשן אלברו בניטו מתח ביקורת חריפה על ברצלונה: "מתאבדת עם סגנון ההגנה הזה". עמיתו אנטוניו רומרו הוסיף באולפן Carrusel Deportivo: "ריאל מדריד משאירה את ברצלונה בחיים". תומאס רונסרו, כהרגלו, לא חסך בהתלהבות: "אמבפה שמח, בטוח בעצמו, הוא פשוט משוחרר".

ב’אס’ סיכמו את המחצית הראשונה במילים חדות. העורך הבכיר חואן חימנס כתב: "פתיחה מדכאת לברצלונה, שיכולה הייתה למצוא את עצמה בפיגור גדול יותר אלמלא התערבות ה־VAR. ריאל מדריד משחקת באינטנסיביות ויודעת להכתיב את הקצב, משלבת לחץ גבוה ובינוני ויוצאת היטב להתקפות מעבר. אמבפה היה בלתי נתפס בעיני שני הבלמים של בארסה הרכה מאוד ברבע השעה הראשונה".

לעומתו, סגן העורך חאבייר סיילס ניתח מזווית טקטית יותר: "הכדור שייך לברצלונה, אבל האיום שייך למדריד. צ’אבי אלונסו מחפש לחץ לאחר איבודים, אבל כשהקבוצה של פליק יוצאת קדימה, לא אכפת לו להתייצב במרכז השדה ואז לפרוץ במתפרצת. בארסה משחקת טוב, אבל בלי עומק, ושרדה רק בזכות שתי החמצות של ריאל מדריד".

