נצמדה לנאפולי בפסגה: רומא גברה 0:1 על ססואולו

המחזור השמיני של הליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון) כאשר במוקד היה ה-0:1 של רומא על ססואולו, בזכותו נצמדה לנאפולי המוליכה. במשחקים נוספים, ורונה וקליארי נפרדו ב-2:2 וטורינו גברה 1:2 על גנואה.

ססואולו – רומא 1:0

אחרי הפסד לאינטר בליגה והפסד לוויקטוריה פלזן בליגה האירופית, רומא התאוששה עם 0:1 קטן ויקר שהגיע בזכות שער של פאולו דיבאלה בדקה ה-16, והעלה אותה אל המקום השני, כשרק הפרש שערים מפריד בינה לבין נאפולי שבמקום הראשון. מנגד, ססואולו נעצרה לאחר שלושה משחקים רצופים ללא הפסד.

טורינו – גנואה 1:2

אחרי הניצחון על נאפולי, טורינו עם ניצחון נוסף, שני ברציפות, הפעם על חשבונה של גנואה, שרשמה משחק רביעי ללא ניצחון ונועלת את הטבלה. מורטן תורסבי העלה דווקא את האורחת ליתרון ראשונה בד’קה השביעית, אך שער עצמי של סטפנו סבלי (63’) ושער דרמטי של ג’ילרמו מריפאן בדקה ה-90 הפכו את התוצאה.

איזו דרמה! 1:2 לטורינו על גנואה בתוספת

ורונה – קליארי 2:2

ורונה עם משחק תשיעי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות. מנגד, קליארי עם משחק חמישי ללא ניצחון. רוברטו ג’אג’ילרדיני העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-23 וגיפט אורבן הכפיל בדקה ה-59, אך ריאד אידריסי (77’) ומאתיה פליצ’י (90+2) איזנו את התוצאה.