ליגה איטלקית 25-26
188-158נאפולי1
183-88רומא2
176-138מילאן3
1511-198אינטר4
135-117בולוניה5
135-98קומו6
126-128אטאלנטה7
127-97יובנטוס8
1212-108אודינזה9
1110-98קרמונזה10
1114-88טורינו11
109-88ססואולו12
910-88קליארי13
87-107לאציו14
77-38פארמה15
613-78לצ'ה16
511-48ורונה17
412-58פיזה18
310-57פיורנטינה19
311-48גנואה20

נצמדה לנאפולי בפסגה: רומא גברה 0:1 על ססואולו

הקבוצה מבירת איטליה התאוששה מ-2 ההפסדים האחרונים והפרש שערים מבדיל בינה לבין המוליכה אחרי שדיבאלה העניק לה ניצחון. 2:2 בין ורונה לקליארי

פאולו דיבאלה חוגג (IMAGO)
פאולו דיבאלה חוגג (IMAGO)

המחזור השמיני של הליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון) כאשר במוקד היה ה-0:1 של רומא על ססואולו, בזכותו נצמדה לנאפולי המוליכה. במשחקים נוספים, ורונה וקליארי נפרדו ב-2:2 וטורינו גברה 1:2 על גנואה.

ססואולו – רומא 1:0

אחרי הפסד לאינטר בליגה והפסד לוויקטוריה פלזן בליגה האירופית, רומא התאוששה עם 0:1 קטן ויקר שהגיע בזכות שער של פאולו דיבאלה בדקה ה-16, והעלה אותה אל המקום השני, כשרק הפרש שערים מפריד בינה לבין נאפולי שבמקום הראשון. מנגד, ססואולו נעצרה לאחר שלושה משחקים רצופים ללא הפסד.

טורינו – גנואה 1:2

אחרי הניצחון על נאפולי, טורינו עם ניצחון נוסף, שני ברציפות, הפעם על חשבונה של גנואה, שרשמה משחק רביעי ללא ניצחון ונועלת את הטבלה. מורטן תורסבי העלה דווקא את האורחת ליתרון ראשונה בד’קה השביעית, אך שער עצמי של סטפנו סבלי (63’) ושער דרמטי של ג’ילרמו מריפאן בדקה ה-90 הפכו את התוצאה.

איזו דרמה! 1:2 לטורינו על גנואה בתוספת

ורונה – קליארי 2:2

ורונה עם משחק תשיעי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות. מנגד, קליארי עם משחק חמישי ללא ניצחון. רוברטו ג’אג’ילרדיני העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-23 וגיפט אורבן הכפיל בדקה ה-59, אך ריאד אידריסי (77’) ומאתיה פליצ’י (90+2) איזנו את התוצאה.

