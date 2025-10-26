ספרד סוערת: כמה שהשופט רצה לשרוק לפנדל

האירוע בין ויניסיוס ג’וניור ללאמין ימאל בדקה השנייה של הקלאסיקו גרם לסערה גדולה בתקשורת הספרדית, אחרי שהשופט בחר שלא לשרוק לפנדל לזכות ריאל מדריד. הדעות נחלקו בין מומחי השיפוט, הפרשנים והשחקנים לשעבר, כשכל צד רואה את המהלך אחרת.

שופט העבר פרס בורול טען כי היה מקום לשרוק: "זה מהלך שמזמין פרשנות, אבל בעיניי השחקן של ברצלונה פעל בפזיזות ומנע מוויניסיוס לסיים את המהלך".

לעומתו, שופט העבר איטוראלדה גונסאלס הסביר בתוכנית Carrusel Deportivo: "לא הייתה נבדל, אבל ברחבה זה ויניסיוס שפוגע בלאמין ימאל, כי לאמין הגיע ראשון והיה עם הרגל נעוצה בקרקע. ויניסיוס זה שנכנס לשטח של לאמין".

גם בעיתונות וברשתות החברתיות התפתח ויכוח סוער. אוהדי ריאל מדריד טענו שמדובר בעוול ברור, כשפולי רינקון הכריז: "זה לא מקרה גבולי, זה פנדל ברור". מן הצד השני, פרשן ברצלונה חוטה ג’ורדי טען: "הבעיה היא הרצון של השופט לשרוק לפנדל מלכתחילה".

לאמין הכשיל את ויני, אך ה-VAR התערב

שחקן העבר של ריאל חאבי בלבואה אמר: "בשבילי זה לא פנדל". טורקמדה הוסיף: "לאמין ימאל ניצח במיקום. ויניסיוס הוא זה שבועט בו". אבל גם בקרב אנשי התקשורת נרשמה מחלוקת. מנולו למה טען: "בעיניי זה פנדל ברור". הלנה קונדיס הזכירה: "זה היה הפנדל הראשון בקריירה של לאמין". ואילו מתאו לאוס, שופט העבר, סיכם בגישה ניטרלית יותר: "בכדורגל אין בעלות על שטח, לאמין פשוט תפס מקום, זה הכל".

המגע בין ויניסיוס לימאל (צילום מסך)

פקו גונסאלס סיכם בקצרה: "זה פנדל". האירוע ממשיך לעורר ויכוח חריף ברשתות ובאולפנים, וממחיש שוב עד כמה כל החלטה בקלאסיקו ,במיוחד כשמעורבים בה ויניסיוס ולאמין ימאל, מסוגלת להצית את ספרד כולה.

דקות לאחר מכן הופעל שוב ה-VAR, לאחר שגם סוטו גראדו וגם עוזרו לא הבחינו בעמדת הנבדל של אמבפה רגעים לפני שכבש שער אדיר. החלוץ הצרפתי שיגר בעיטה עוצמתית ממרחק וחדר את רשתו של שצ'סני, אך צוות ה-VAR זיהה כי שחקן ריאל מדריד היה בנבדל והשער נפסל.