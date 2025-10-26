סטטוס קוו: מיורקה סיימה ב-1:1 עם לבאנטה

בזמן שהמשחק הגדול ביותר משוחק בשעה זו, הקלאסיקו כמובן בין ברצלונה לריאל מדריד, המחזור ה-10 בליגה הספרדית המשיך הערב (ראשון) עם המשחק המוקדם, כאשר מיורקה ולבאנטה נפרדו ב-1:1.

מיורקה – לבאנטה 1:1

הקבוצות שצמודות אחת לשנייה בטבלה, כשכך גם היה במשחק עצמו, כששתי הקבוצות איימו לא מעט פעמים לשער והמפגש היה שקול ברובו. במחצית הראשונה, האורחת עלתה ראשונה ליתרון, כשאטה איונג כבש בדקה ה-22, אך בחצי השני פאבלו מאפאו קבע 1:1 בדקה ה-79 והתוצאה נותרה על כנה עד הסיום. מיורקה במקום ה-15 עם תשע נקודות, לבאנטה מקדימה אותה במקום אחד והיא גם כן עם תשע נקודות.