ליגה טורקית 25-26
285-2510גלאטסראיי1
237-1710טרבזונספור2
196-149פנרבחצ'ה3
1714-159גאזישיר גאזיינטפ4
166-1210גוזטפה5
1611-159בשיקטאש6
169-139סמסונספור7
1415-1710קוניאספור8
1311-1110אלאניספור9
1114-1010קוצ'איליספור10
109-1110בשאקשהיר11
1020-1110אנטליהספור12
911-89קסימפשה13
913-109ריזספור14
815-1010גנצ'לרבירליג'י15
813-610איופספור16
622-810קייסריספור17
422-1010פתיח קארגומרוק18

90 דקות לגורפינקל בתיקו של שנגדו, 0:0 לסבע

המגן השמאלי עזר לקבוצתו לשוב מפיגור כפול, רגע לפני שנגמרת העונה ושמר על הסיכוי לאליפות. הקשר לא השפיע בשוויון של אמדספור, רק 15 דקות לספורי

|
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)

כמדי שבוע, השחקנים הישראלים שמשחקים באירופה ובעולם ממשיכים לנסות לעזור לקבוצות שלהן להשיג את המטרות בליגות המקומיות. גם היום (ראשון) הלגיונרים שלנו עלו על כר הדשא ברחבי המדינות השונות.

# הליגה הסינית מתקרבת אל רגעי ההכרעה שלה, וכנותרו שני מחזורים בלבד, קבוצתו של יהב גורפינקל, שנגדו רונגצ’נג נמצאת במקום השני בטבלה, נקודה בלבד מהפסגה, זאת אחרי 2:2 מול קינגדאו ווסט קואסט, כשהמגן השמאלי שיחק משחק מלא והיה שותף לקאמבק אחרי שפיגרו 2:0.

# קבוצתו של רמזי ספורי, אנטליהספור, נמצאת במשבר. הטורקים הפסידו משחק רביעי ברציפות, הפעם 4:0 לאיסטנבול בשקשהיר, כשהקשר נכנס כמחליף בדקה ה-75, במצב של 3:0 ליריבה, אך כאמור לא הצליח להשפיע לטובה בהתמודדות.

# נשארים בטורקיה, כשדיא סבע ואמדספור סיימו ב-0:0, זאת אחרי ששער של קבוצתו נפסל בדקה ה-84 אחרי בדיקת VAR. הקשר הישראלי לא השפיע על המשחק, וקיבל כרטיס צהוב שיגרום לו לפספס את המשחק הבא. 

