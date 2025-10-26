90 דקות לגורפינקל בתיקו של שנגדו, 0:0 לסבע

כמדי שבוע, השחקנים הישראלים שמשחקים באירופה ובעולם ממשיכים לנסות לעזור לקבוצות שלהן להשיג את המטרות בליגות המקומיות. גם היום (ראשון) הלגיונרים שלנו עלו על כר הדשא ברחבי המדינות השונות.

# הליגה הסינית מתקרבת אל רגעי ההכרעה שלה, וכנותרו שני מחזורים בלבד, קבוצתו של יהב גורפינקל, שנגדו רונגצ’נג נמצאת במקום השני בטבלה, נקודה בלבד מהפסגה, זאת אחרי 2:2 מול קינגדאו ווסט קואסט, כשהמגן השמאלי שיחק משחק מלא והיה שותף לקאמבק אחרי שפיגרו 2:0.

# קבוצתו של רמזי ספורי, אנטליהספור, נמצאת במשבר. הטורקים הפסידו משחק רביעי ברציפות, הפעם 4:0 לאיסטנבול בשקשהיר, כשהקשר נכנס כמחליף בדקה ה-75, במצב של 3:0 ליריבה, אך כאמור לא הצליח להשפיע לטובה בהתמודדות.

# נשארים בטורקיה, כשדיא סבע ואמדספור סיימו ב-0:0, זאת אחרי ששער של קבוצתו נפסל בדקה ה-84 אחרי בדיקת VAR. הקשר הישראלי לא השפיע על המשחק, וקיבל כרטיס צהוב שיגרום לו לפספס את המשחק הבא.