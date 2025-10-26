יום ראשון, 26.10.2025 שעה 15:55
נערים ב': איחוד בני בקה התחפשה לסינדרלה

הקבוצה מליגת שרון, שמדורגת המקום הרביעי, הצליחה להשיג ניצחון דרמטי ועלתה לשלב הבא בגביע עם 2:3 בהארכה על מכבי אשקלון, נועלת טבלת ארצית דרום

נערים ב איחוד בני בקה (מועיד עויסאת)
נערים ב איחוד בני בקה (מועיד עויסאת)

מגרש הכדורגל הסינטטי בבקה אל גרביה אירח אתמול (שבת) הצגה כפולה של משחקי גביע בשנתון נערים ב'. שתי הקבוצות מהעיר ואדי עארה, המשחקות בליגת שרון, קיוו להדיח ממשחקי הגביע את הקבוצות האורחות מארצית דרום. במשחק המוקדם, הפועל בקה אל גרביה הפסידה להפועל השרון בתוצאה 0:4, עם שלושער של בן שני ושער נוסף של אדם צפריר. המשחק השני, בו אירחה איחוד בני בקה את מכבי אשקלון, סיפק מתח ועניין עד לשריקת הסיום.

שער שכבש סעיד ותד, מלך שערי בקה, העלה את הקבוצה המארחת ליתרון של 0:1 בדקה ה-25. אך לאחר מכן, הצליחה הקבוצה האורחת לחולל מהפך בזכות שערים של מתנאל ביינך (45) ועדו מנגיסטו (50), שהעניקו לאשקלון יתרון 1:2.

איחוד בני בקה הצליחה ליצור מהפך משלה: שער של עובאדה עויסאת בדקה ה-63 קבע שוויון 2:2. ארבע דקות בזמן ההארכה, שער שכבש אחמד אבו גליון, שעלה כמחליף, הפך את הקערה על פיה והעניק לאיחוד בני בקה ניצחון 2:3 והעפלה לשלב הבא.

נערים ב איחוד בני בקה (מועיד עויסאת)



עודאי בדראן, מאמן איחוד בני בקה, סיכם את המשחק: "קודם כל, אני שמח מהניצחון אתמול במשחק הגביע ומהעליה לשלב הבא של המפעל הזה. למרות ששיחקנו מול קבוצה מליגה אחת מעלינו היינו הקבוצה היותר טובה. ברוב דקות המשחק שלטנו בכדור ומה שאהבתי אצל השחקנים שלי - האופי החזק שיש להם. למרות שנקלענו לפיגור חזרנו למשחק ובהארכה עשינו מהפך וניצחון גדול. הגביע זה עוד משחק והניצחון הוא עוד קינוח על הדרך. הלחם שלנו זה הליגה".

בנוגע להמשך דרכה של הקבוצה הוסיף עודאי בדראן: "המטרות שלנו לעונה הקרובה - להתברג בצמרת של הטבלה וכמה שיותר למעלה. יש לנו קבוצה טובה עם שחקנים טובים ומוכשרים, יש כאן מערכת בריאה וחזקה. אני מאוד שמח על הניצחון, אך אנחנו כבר מרוכזים במשחק הליגה הבא".

איחוד בני בקה תארח במחזור הקרוב את נציגת העיר חדרה, קבוצת "צו פיוס" של הפועל בית אליעזר, נועלת הטבלה. מכבי אשקלון תחזור לביתה ותקווה לשפר עמדות במשחק מול קבוצת "צו פיוס" של הפועל רעננה, שמקדימה אותה בחמש נקודות.

