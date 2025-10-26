"שער לא ייאמן של גלוך, אייאקס חזרה מהמתים"

אוסקר גלוך ממשיך לעשות חיל בהולנד. הקשר הישראלי כבש היום (ראשון) שער נהדר בניצחון 2:3 של אייאקס על טוונטה, במשחק שהיה קריטי עבור המאמן ג'ון הייטינחה, שנמצא תחת לחץ כבד בשבוע האחרון לאחר דיווחים כי הוא על סף פיטורים. זהו גם משחק שבו גלוך השלים 90 דקות, לראשונה מאז שהוחלף פעמיים ברציפות בשלב מוקדם, מהלך שעורר ביקורת רבה כלפי מאמנו.

בתקשורת ההולנדית היללו את הביצוע של גלוך ואת השפעתו על התוצאה. באתר NOS נכתב בהתלהבות: "איזה שער, לא ייאמן. וכך הייטינחה יכול לנשום לרווחה". באתר Voetbalflitsen התייחסו לשינוי שחל בקבוצה אחרי ההפסקה: "ההבדל בין המחצית הראשונה לשנייה של אייאקס הוא כל כך חד, פשוט אי אפשר לתאר".

גם באתר ‘AD’ החמיאו במיוחד לישראלי: "שער של אוסקר גלוך, אייאקס הפכה את המשחק בתוך שתי דקות בלבד. הכדור הגיע לגלוך במעט מזל, והוא שלח וולה יפהפה לרשת. זהו השער הרביעי שלו העונה. מעניין מה הייטינחה אמר בהפסקה, זה כנראה עבד”.

אוסקר גלוך חוגג (IMAGO)

באתר ‘טלחרף’ הוסיפו: "שער נהדר של גלוך משולי הרחבה, ג'ון הייטינחה קם לתחייה, אייאקס חזרה מהמתים מול טוונטה. הבדיחה בחדר העיתונאים, האם העוגה שהובאה לשם הייתה לכבוד סיום דרכו של ג'ון הייטינחה, ליוותה את כל המחצית הראשונה במשחק בין טוונטה לאייאקס. אחרי 45 דקות מחרידות, נראה היה שהמאמן גמור וקבור. אבל שני חילופים מצוינים שינו את התמונה, והייטינחה קם מהאפר בזכות השלישייה ואוט ווחהורסט, אוסקר גלוך ומיקה גודץ, 2:3 דרמטי לאייאקס. אוסקר גלוך, שנראה היה כנקודת התורפה של אייאקס במחצית הראשונה, הפך את התוצאה ל-1:2 עם סיום נהדר”.

גם ב-ESPN הדגישו את היופי של הביצוע, ובדף האוהדים של אייאקס חגגו את העובדה: "עובדה מרגשת, גלוך ישלים את המשחק".