יום ראשון, 26.10.2025 שעה 15:55
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
256-259פיינורד1
2212-279פ.ס.וו. איינדהובן2
1914-2010אייאקס3
1812-199אלקמאר4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1311-189אוטרכט9
1318-1810הירנביין10
1315-1410פורטונה סיטארד11
1016-159גו אהד איגלס12
1016-1310וולנדם13
917-89אקסלסיור רוטרדם14
919-1310נאק ברדה15
919-1110זוולה16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18

"שער לא ייאמן של גלוך, אייאקס חזרה מהמתים"

בהולנד שיבחו את הישראלי על הביצוע מול טוונטה: "סיומת נהדרת, הייטינחה קם לתחיה". האוהדים עקצו את המאמן: "עובדה מעניינת - אוסקר השלים 90 דקות"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך ממשיך לעשות חיל בהולנד. הקשר הישראלי כבש היום (ראשון) שער נהדר בניצחון 2:3 של אייאקס על טוונטה, במשחק שהיה קריטי עבור המאמן ג'ון הייטינחה, שנמצא תחת לחץ כבד בשבוע האחרון לאחר דיווחים כי הוא על סף פיטורים. זהו גם משחק שבו גלוך השלים 90 דקות, לראשונה מאז שהוחלף פעמיים ברציפות בשלב מוקדם, מהלך שעורר ביקורת רבה כלפי מאמנו.

בתקשורת ההולנדית היללו את הביצוע של גלוך ואת השפעתו על התוצאה. באתר NOS נכתב בהתלהבות: "איזה שער, לא ייאמן. וכך הייטינחה יכול לנשום לרווחה". באתר Voetbalflitsen התייחסו לשינוי שחל בקבוצה אחרי ההפסקה: "ההבדל בין המחצית הראשונה לשנייה של אייאקס הוא כל כך חד, פשוט אי אפשר לתאר".

גם באתר ‘AD’ החמיאו במיוחד לישראלי: "שער של אוסקר גלוך, אייאקס הפכה את המשחק בתוך שתי דקות בלבד. הכדור הגיע לגלוך במעט מזל, והוא שלח וולה יפהפה לרשת. זהו השער הרביעי שלו העונה. מעניין מה הייטינחה אמר בהפסקה, זה כנראה עבד”.

אוסקר גלוך חוגג (IMAGO)אוסקר גלוך חוגג (IMAGO)

באתר ‘טלחרף’ הוסיפו: "שער נהדר של גלוך משולי הרחבה, ג'ון הייטינחה קם לתחייה, אייאקס חזרה מהמתים מול טוונטה. הבדיחה בחדר העיתונאים, האם העוגה שהובאה לשם הייתה לכבוד סיום דרכו של ג'ון הייטינחה, ליוותה את כל המחצית הראשונה במשחק בין טוונטה לאייאקס. אחרי 45 דקות מחרידות, נראה היה שהמאמן גמור וקבור. אבל שני חילופים מצוינים שינו את התמונה, והייטינחה קם מהאפר בזכות השלישייה ואוט ווחהורסט, אוסקר גלוך ומיקה גודץ, 2:3 דרמטי לאייאקס. אוסקר גלוך, שנראה היה כנקודת התורפה של אייאקס במחצית הראשונה, הפך את התוצאה ל-1:2 עם סיום נהדר”.

גם ב-ESPN הדגישו את היופי של הביצוע, ובדף האוהדים של אייאקס חגגו את העובדה: "עובדה מרגשת, גלוך ישלים את המשחק".

אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)
