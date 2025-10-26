יום ראשון, 26.10.2025 שעה 15:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

המנהלת קיימה דיון מיוחד לפני גמר גביע הטוטו

כדי למנוע בלגן ולהרגיע את הרוחות לקראת המשחק הלוהט בין בית"ר ירושלים להפועל ת"א בשלישי בסמי עופר, נציגי המנהלת נפגשו עם פרימור, אברמוב ואדרי

|
סתיו טוריאל מול טימוטי מוזי (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל מול טימוטי מוזי (רדאד ג'בארה)

ביום שלישי (20:30) יתקיים בפעם השנייה לעונה אחד מהמשחקים הגדולים שיש לכדורגל הישראלי להציע, כאשר בית”ר ירושלים תפגוש את הפועל תל אביב. 

הפעם זה יקרה באצטדיון סמי עופר בחיפה במשחק על תואר – גמר גביע הטוטו, כאשר הירושלמים עוד זוכרים היטב את ההפסד הכואב 3:2 בבלומפילד לפני קצת יותר מחודש.

לקראת המפגש שצפוי להיות חם במיוחד ובצל אירועי הדרבי התל אביבי, מנהלת הליגות בכדורגל קיימה היום (ראשון) דיון מיוחד כדי למנוע בלגן ולהרגיע את הרוחות. גיא פרימור ייצג את הפועל, בעוד ברק אברמוב וכפיר אדרי ייצגו את בית"ר והיו”ר ארז כלפון היה שם מטעם המנהלת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */