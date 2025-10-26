השופט נפצע, הכרוז שאל: "יש שופט ביציע?"

המשחק בין בארסה אתלטיק – קבוצת המילואים של ברצלונה – לבין פובלנסה היום (ראשון) בצהריים בליגה הרביעית בספרד ייצר רגעים ביזאריים במיוחד. כאלו שכללו חיפוש של שופט מבין הצופים שהגיעו לאצטדיון יוהאן קרויף.

הכל החל כשהשופט אדריאן קאלבו מרטינס נפצע מעט לפני השריקה להפסקה, כשהתוצאה עמדה על 1:2 לטובת פובלנסה, והאירוע גרם לעיכוב ארוך ובלתי רגיל. מאחר שבליגה הזו אין שופט רביעי, צוות השיפוטי נותר ללא מחליף מוסמך בפתיחת המחצית השנייה.

נדרש פתרון מהיר, מאחר שאחת משתי הקווניות הייתה צריכה להיכנס לנעליו של השופט הפצוע. הפתרון הראשון שנשקל היה יוצא דופן במיוחד: דרך מערכת הכריזה באצטדיון ביקשו מהקהל לבדוק האם יש שופט מוסמך ביציעים שיכול לרדת לדשא ולמלא את התפקיד.

וכך, באופן נדיר, הכרוז באצטדיון קרויף נשמע אומר: “האם יש שופט ביציע?”. למרות שזה לא נדיר שבמשחקים בליגות הנמוכות בספרד נוכחים שופטים שאינם משובצים לאותו יום, המהלך עורר לא מעט גיחוך.

לבסוף נמצא פתרון – שופט הגיע ממתחם האימונים של ברצלונה בסיוטאט אספורטיבה ז’ואן גאמפר ממש באותו איזור, והמשחק חודש לאחר עיכוב של כמעט 40 דקות. הקוונית איסאסקון מוניוס קיבלה על עצמה את ניהול המשחק במחצית השנייה, והמפגש נמשך כסדרו.