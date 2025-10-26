יום שלישי, 28.10.2025 שעה 15:47
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

השופט נפצע, הכרוז שאל: "יש שופט ביציע?"

ביזאר: אדריאן קאלבו מרטינס שניהל את משחק המילואים של בארסה מול פובלנסה לא יכול היה להמשיך ולא היה שופט רביעי. לבסוף אחת הקווניות החליפה אותו

|
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)

המשחק בין בארסה אתלטיק – קבוצת המילואים של ברצלונה – לבין פובלנסה היום (ראשון) בצהריים בליגה הרביעית בספרד ייצר רגעים ביזאריים במיוחד. כאלו שכללו חיפוש של שופט מבין הצופים שהגיעו לאצטדיון יוהאן קרויף.

הכל החל כשהשופט אדריאן קאלבו מרטינס נפצע מעט לפני השריקה להפסקה, כשהתוצאה עמדה על 1:2 לטובת פובלנסה, והאירוע גרם לעיכוב ארוך ובלתי רגיל. מאחר שבליגה הזו אין שופט רביעי, צוות השיפוטי נותר ללא מחליף מוסמך בפתיחת המחצית השנייה.

נדרש פתרון מהיר, מאחר שאחת משתי הקווניות הייתה צריכה להיכנס לנעליו של השופט הפצוע. הפתרון הראשון שנשקל היה יוצא דופן במיוחד: דרך מערכת הכריזה באצטדיון ביקשו מהקהל לבדוק האם יש שופט מוסמך ביציעים שיכול לרדת לדשא ולמלא את התפקיד.

וכך, באופן נדיר, הכרוז באצטדיון קרויף נשמע אומר: “האם יש שופט ביציע?”. למרות שזה לא נדיר שבמשחקים בליגות הנמוכות בספרד נוכחים שופטים שאינם משובצים לאותו יום, המהלך עורר לא מעט גיחוך.

לבסוף נמצא פתרון – שופט הגיע ממתחם האימונים של ברצלונה בסיוטאט אספורטיבה ז’ואן גאמפר ממש באותו איזור, והמשחק חודש לאחר עיכוב של כמעט 40 דקות. הקוונית איסאסקון מוניוס קיבלה על עצמה את ניהול המשחק במחצית השנייה, והמפגש נמשך כסדרו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
