"מעריך את לאזטיץ', מאתגר את מאמן היריבה"

לאחר הניצחון הגדול על סגנית האלופה הפועל ב"ש במחזור הקודם, עירוני ק"ש תצא מחר (שני, 20:00) למשחק קשה נוסף, כשתתארח אצל האלופה מכבי ת"א באיצטדיון בלומפילד ותנסה להפתיע ולהמשיך במומנטום.

המאמן שי ברדה, שיחסר את החלוץ אדריאן אוגריסה המורחק, צפוי להציב את מוחמד אבו רומי כחלוץ וקיימות לא מעט התלבטויות בקישור. ג'ואן חלבי תורגל בכנף לסירוגין עם אנתוני לימבומבה, אך הבלגי, שרשם אימונים טובים השבוע, הוא זה שצפוי לחזור להרכב לאחר תקופה ארוכה.

עלי מוסה ישמור על מקומו בעמדת הקשר גם כן, כאשר ההתלבטות המרכזית מגיעה בקישור האחורי: מקומו של סאקו בנגורה מובטח, כאשר שניים מבין כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, אריאל שרצקי ואביב אברהם יפתחו, כשברדה הרבה להחליף בין הגופיות באימון המסכם.

אדריאן אוגריסה. מורחק (עמרי שטיין)

"אני חושב שבתוך הענף שאנחנו נמצאים בו, זה טוב וחשוב לשמוח ולהעריך את המאמץ של השחקנים במשחק מול ב"ש. אבל 48 שעות לאחר מכן, היינו צריכים לדעת ולהבין שיש אבני יסוד שמובילים אותנו למקומות מסוימים", התייחס ברדה לירידת המתח האפשרית לאחר הניצחון הגדול מול ב"ש.

"אחד הדברים הכי משמעותיים הוא להעביר מסר שהקבוצה חייבת להמשיך לשחק אותו הדבר. אני פחות מתחבר לבינוניות ובינוניות זו לא רק התוצאה, אלא לאבד את הבסיס. זה לא יקרה וק"ש צריכה לדעת להשאיר את האינטנסיביות ואת העובדה שכל הזמן היא משחקת אותו הדבר", המשיך.

שי ברדה (ראובן שוורץ)

היריבה: "אנחנו מדברים על אלופת המדינה ועל קבוצה אדירה. זה אחד המשחקים הקשים בליגה אם לא הכי קשה. אנחנו משחקים נגד קבוצה שכל הזמן מאתגרת אותך. אני מאוד מעריך את לאזטיץ' והוא כל הזמן מאתגר את מאמן הקבוצה היריבה בהרבה מאוד אספקטים. אני נותן להם את כל הכבוד, אבל ק"ש שואפת לנצח בכל משחק, לשחק אותו הדבר ולהביא את הדברים שמאפיינים אותה. אנחנו צריכים לקחת נקודות בכל מגרש".

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי (אביב אברהם, יאיר מרדכי), אנתוני לימבומבה, עלי מוסה ומוחמד אבו רומי.