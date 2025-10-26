יום ראשון, 26.10.2025 שעה 14:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"מעריך את לאזטיץ', מאתגר את מאמן היריבה"

שי ברדה החמיא למאמן הסרבי לקראת מכבי ת"א מחר ב-20:00: "שואפים לנצח בכל משחק". אבו רומי יעלה בחוד במקום אוגריסה, דילמה למאמן הצפוניים בקישור

|
שי ברדה וז'רקו לאזטיץ' (ראובן שוורץ)
שי ברדה וז'רקו לאזטיץ' (ראובן שוורץ)

לאחר הניצחון הגדול על סגנית האלופה הפועל ב"ש במחזור הקודם, עירוני ק"ש תצא מחר (שני, 20:00) למשחק קשה נוסף, כשתתארח אצל האלופה מכבי ת"א באיצטדיון בלומפילד ותנסה להפתיע ולהמשיך במומנטום.

המאמן שי ברדה, שיחסר את החלוץ אדריאן אוגריסה המורחק, צפוי להציב את מוחמד אבו רומי כחלוץ וקיימות לא מעט התלבטויות בקישור. ג'ואן חלבי תורגל בכנף לסירוגין עם אנתוני לימבומבה, אך הבלגי, שרשם אימונים טובים השבוע, הוא זה שצפוי לחזור להרכב לאחר תקופה ארוכה.

עלי מוסה ישמור על מקומו בעמדת הקשר גם כן, כאשר ההתלבטות המרכזית מגיעה בקישור האחורי: מקומו של סאקו בנגורה מובטח, כאשר שניים מבין כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, אריאל שרצקי ואביב אברהם יפתחו, כשברדה הרבה להחליף בין הגופיות באימון המסכם.

אדריאן אוגריסה. מורחק (עמרי שטיין)אדריאן אוגריסה. מורחק (עמרי שטיין)

"אני חושב שבתוך הענף שאנחנו נמצאים בו, זה טוב וחשוב לשמוח ולהעריך את המאמץ של השחקנים במשחק מול ב"ש. אבל 48 שעות לאחר מכן, היינו צריכים לדעת ולהבין שיש אבני יסוד שמובילים אותנו למקומות מסוימים", התייחס ברדה לירידת המתח האפשרית לאחר הניצחון הגדול מול ב"ש.

"אחד הדברים הכי משמעותיים הוא להעביר מסר שהקבוצה חייבת להמשיך לשחק אותו הדבר. אני פחות מתחבר לבינוניות ובינוניות זו לא רק התוצאה, אלא לאבד את הבסיס. זה לא יקרה וק"ש צריכה לדעת להשאיר את האינטנסיביות ואת העובדה שכל הזמן היא משחקת אותו הדבר", המשיך.

שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)

היריבה: "אנחנו מדברים על אלופת המדינה ועל קבוצה אדירה. זה אחד המשחקים הקשים בליגה אם לא הכי קשה. אנחנו משחקים נגד קבוצה שכל הזמן מאתגרת אותך. אני מאוד מעריך את לאזטיץ' והוא כל הזמן מאתגר את מאמן הקבוצה היריבה בהרבה מאוד אספקטים. אני נותן להם את כל הכבוד, אבל ק"ש שואפת לנצח בכל משחק, לשחק אותו הדבר ולהביא את הדברים שמאפיינים אותה. אנחנו צריכים לקחת נקודות בכל מגרש".

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי (אביב אברהם, יאיר מרדכי), אנתוני לימבומבה, עלי מוסה ומוחמד אבו רומי.

