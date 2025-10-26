ברוכיאן: זה צריך להיות אצילי ושועה ואז כל השאר

בית”ר ירושלים ביצעה מהפך נוסף בליגה אתמול (שבת), כשגברה בסמי עופר על הפועל חיפה 2:3 גדול. כשהיא עולה למקום השני בטבלה לפחות עד משחקה של מכבי ת”א, אגדת המועדון, אבירם ברוכיאן, דיבר על המצב של המועדון מהבירה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

אם בית”ר הייתה פוגעת בזרים, איזה קבוצה היא הייתה העונה?

”מלהיבה כמו ב”ש ויעילה כמו מכבי ת”א. במשחק הקודם מול אשדוד, כל מי שראה את המשחק ראה שקרבאלי היה פנטסטי ושסילבה הפך להיות יציב יותר וקיבל את הביטחון בחזרה, מה שראינו גם אתמול מול הפועל חיפה שהוא סיפק כמה הצלות, אבל עדיין בית”ר לא יציבה.

“אתמול ההתקפה הייתה קצת יותר תוססת. בית”ר לא שוטפת ולא משחקת ברמה גבוהה, אבל עדיין בחלק העליון. אפשר רק להשתפר מפה, בית”ר צריכה להשתפר תוך כדי שהיא מנצחת משחקים”.

ככה נראה אושר אמיתי, בית"ר ירושלים חוגגת (עמרי שטיין)

כשיש לשועה ביטחון ונותנים לו את השקט, הוא מראה מה הוא יודע.

”כשכוכב כדורגל נמצא בתקופה פחות טובה, הוא מחפש את המקורות, את האנשים, המאמן, המנהל המקצועי, הקהל, שיגידו לו שהם פה בשבילו ושצריכים אותו. כשהוא לא שיחק, הייתה אווירה כאילו אפשר להסתדר בלעדיו, ואז הגיעה היזמה ברשתות ואוהדי בית”ר באו לאימון והראו לירדן שועה שהם צריכים אותו.

“כשאני ויצחקי שיחקנו ביחד ידענו שהשחקן שהקהל קורא לו ראשון זה אומר שהוא נמצא בתקופה הכי טובה, אבל בשישי את הקהל עניין איך הוא מרים את שועה, והוא החזיר להם בגדול אתמול. הוא חזר לתת את הכדורים המדהימים שלו, וגם אלי אוחנה אמר את זה, שאי אפשר לוותר על שחקן כזה, היכולת שלו לעשות את בית”ר מסוכנת יותר היא מדהימה”.

חיוכים גדולים בבית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

“טוב עשו גם אוהדי בית”ר וגם כל המערכת שהם הבינו שזה לא רק אצילי אלא צריך להיות אצילי ושועה ואז כל השאר. הבעיות של יצחקי הן לא הישראלים, הוא יודע בדיוק מה הוא יקבל מהם, אלא הזרים”.