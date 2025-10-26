יום ראשון, 26.10.2025 שעה 14:38
במחזור האחרון: קייראט זכתה באליפות בקזחסטן

הקבוצה של ארד (40 דק') וגלזר (90 דק') הייתה צריכה לפחות תיקו במשחק האליפות נגד אסטאנה, וסחטה 1:1 אחרי פיגור מוקדם. האליפות ה-5 של המועדון

שחקני קייראט (IMAGO)

לא הרבה פעמים קורה שההכרעה על האליפות מגיעה למחזור הסיום, ובטח ובטח שלא קורה בכל שנה ששתי המוליכות נפגשות לקרב ישיר במחזור האחרון על התואר. אז זה קרה היום (ראשון) בקזחסטן, שם קייראט הייתה צריכה רק תיקו נגד אסטאנה, והיא עשתה זאת עם 1:1 כדי לזכות באליפות המדינה.

המועדון, שמשתתף העונה גם בליגת האלופות ואצלו משחקים שני ישראלים, השלים בק טו בק ואת התואר היוקרתי בפעם החמישית בתולדות המועדון. לפני המשחק, קיירט הייתה עם 58 נקודות ואסטאנה עם 56, ולרגע מסוים זה היה 59 אסטאנה ו-58 קייראט, אך לבסוף שער שוויון סידר אליפות לאלופה. מרין טומאסוב כבש קודם, דסטאן סטפאב דאג לאליפות.

עופרי ארד פתח בהרכב של קבוצתו ודווקא הוחלף כבר אחרי 40 דקות ולא בגלל פציעה, כאשר כנראה אחרי שער היתרון של האורחת מאמן קייראט העדיף יותר התקפה. גם דן גלזר פתח בהרכב, והוא שיחק 90 דקות, והשניים חוו עוד רגע קסום ביחד, כמו בעלייה לשלב הליגה של הצ’מפיונס ליג.

ארד שותף ב-23 משחקים העונה בליגה הקזחית, בהם הוא הצליח לרשום ארבעה בישולים, ולא הצליח לכבוש גול, אך הוא כן הרשים בגדול וממשיך להתפתח בתפקיד החדש שלו בקריירה בקישור. דן גלזר שותף ב-15 משחקים העונה, כשהוא סבל מפציעה בדרך.

