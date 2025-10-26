הפועל ר"ג הולכת על דגו, המכשול שמעכב

הליגה הלאומית כמרקחה: לאחר עזיבתו של מיכאל זנדברג את הפועל ר"ג ואלי לוי את הפועל כפר שלם, שתי הקבוצות מחפשות מאמנים חדשים שידריכו את הקבוצות.

בכפר שלם פחות ממהרים: היו"ר אביחי יחיא לא יקבל החלטה חפוזה ומבחינתו שעוזרי המאמן יעקב אסייג ותמיר בן עמי יעבירו את המשחק הקרוב, כאשר ביממה האחרונה כמות גדולה של מאמנים הוצעה למועדון.

לעומת זאת, בר"ג רוצים למנות מאמן עוד היום, כאשר הבעלים אמיר חמיאס נפגש עם מאמנים ב-48 השעות האחרונות, כשהבין שהעזיבה של מיכאל זנדברג היא החלטה מוגמרת, גם מצד המאמן.

מיכאל זנדברג (חגי מיכאלי)

כרגע, כפי שפרסמנו ב-ONE, מסאי דגו קיבל פנייה וההערכה שיחתום, אך קיים מכשול שעשוי לסבך: בפגישה שהתקיימה בינו לבין אלירן עובד בין ההפסד למכבי פ"ת ועד להפסד לעירוני מודיעין, סוכם בעל פה כי המאמן יקבל שלוש משכורות פיצוי במידה שיוחלט לפטרו אם יפסיד למודיעין (ללא קשר אם ימצא קבוצה או שלא), אך הפנייה מר"ג, גרמה לעובד לשנות כיוון.

כרגע, הוא חזר בו, כאשר הוא מוכן להשתתף במשכורתו של דגו, אך לא באותו האופן שסוכם בפגישה בין הצדדים. כרגע, ר"ג מחפשת פתרון בנושא, כאשר מדובר בהבדלים המוערכים בעשרות אלפי שקלים, אם בני יהודה רק תשתתף בנתח קטן משכרו. בכל אופן, בחוזהו של דגו אין סעיף פיצוי כתוב (כאמור נסגר בעל פה) ולכן, אם דגו לא יחתום בר"ג ועובד חוזר בו, גם המאמן ידרוש לקבל את משכורתו עד תום העונה. בכל מקרה, ההערכה היא שהמאמן יחתום.

בנושא אחר, מי שכרגע ממשיכה בשלה היא הפועל חדרה: לאחר הניצחון ביום שישי על מ.ס קריית ים, במועדון החליטו שהצוות הקיים ימשיך במתכונת הנוכחית: רותם בר יוסף יהיה המאמן, בעוד ניר קלינגר ימשיך להיות כמנהל מקצועי, אבל בפועל הוא זה שמעביר את האסיפות ואת ההכנות.