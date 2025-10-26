יום ראשון, 26.10.2025 שעה 14:40
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

היערכות מיוחדת ברכבת ישראל לגמר גביע הטוטו

בעקבות פניית יושב ראש מנהלת הליגות בכדורגל ארז כלפון, רכבת ישראל תגביר את השירות לקראת המפגש בשלישי בסמי עופר, ותוסיף רכבות לפני ואחרי המשחק

|
גיל כהן מקדים את רועי אלקוקין (רדאד ג'בארה)
גיל כהן מקדים את רועי אלקוקין (רדאד ג'בארה)

לקראת גמר גביע הטוטו שייערך ביום שלישי הקרוב באצטדיון סמי עופר בחיפה, פנתה מנהלת הליגות לכדורגל למשרד התחבורה ולרכבת ישראל בבקשה להיערך לתנועת האוהדים הגדולה הצפויה. יו"ר המנהלת, ארז כלפון, ביקש לנקוט בצעדים שיסייעו להפחית עומסי תנועה בכבישים ולהבטיח הגעה ויציאה נוחה ובטוחה של אוהדי שתי הקבוצות באמצעות הרכבת.

בהתאם לביקושים הצפויים, הודיעה רכבת ישראל כי תפעיל חמש רכבות נוספות שייצאו לדרך בשעות קבועות בנוסף לרכבות הסדירות, לצורך הגעה נוחה לחיפה לפני פתיחת המשחק. בנוסף, שבע רכבות נוספות תצאנה מתחנת חיפה חוף הכרמל בתום המשחק בשיטת "מלא וסע", בהתאם לשעת סיום האירוע וטקס הנפת הגביע.

רכבת ישראל תעמיד גם רכבות כוננות שיופעלו במידת הצורך, וכן תגביר את המעטפת השירותית בתחנת חיפה חוף הכרמל, שתכלול דיילים, מאבטחים ומנהלים לטובת ניהול יעיל ובטיחותי של תנועת הנוסעים. ברכבת ממליצים לאוהדים להקדים את הגעתם לתחנות ולהישמע להנחיות צוותי הרכבת, וכן לשקול רכישת כרטיס משולב חופשי יומי, המאפשר נסיעה הלוך וחזור במחיר מוזל וללא צורך בעמידה בתור בקופות.

ארז כלפון (רדאד גארז כלפון (רדאד ג'בארה)

זמני רכבות עיקריים:

להגעה למשחק:

רכבות 8790 ו-8792 מירושלים יצחק נבון לת"א סבידור מרכז בשעות 16:23 ו-17:23, עם עצירות בנתב"ג ובתחנות ת"א.

רכבות המשך 8196 ו-8198 מת"א סבידור מרכז לחיפה חוף הכרמל בשעות 17:19 ו-18:19.

רכבת נוספת (8200) תצא מת"א ההגנה לחיפה חוף הכרמל ותעבור בכל תחנות ת"א והרצליה.

לאחר סיום המשחק:

רכבות 8191, 8193, 8195 ו-8197 ייצאו מחיפה חוף הכרמל לת"א ההגנה בין 23:05 ל-23:45.

רכבת 8697 תיסע מחיפה לאשקלון (23:55) ותעבור דרך תחנות ת"א, חולון, בת ים, ראשון לציון, אשדוד ואשקלון.

שתי רכבות לילה נוספות (8791 ו-8793) יחברו בין ת"א סבידור מרכז לירושלים יצחק נבון בשעות 0:20 ו-1:00.

כלפון מסר: “המטרה היא להבטיח חוויית משחק בטוחה, נוחה ונעימה לאוהדים. שיתוף הפעולה עם משרד התחבורה ורכבת ישראל הוא חלק מהמאמץ שלנו להנגיש את אירועי הכדורגל לקהל הרחב”.

